REKORD, z ktorého sa vám zatočí hlava: Za JEDINÚ FĽAŠU vína zaplatil anonym vyše 700-tisíc eur!

USA - Na aukcii v USA padol nový rekord, ktorý prekvapil aj skúsených zberateľov. Za jedinú fľašu vína zaplatil anonymný kupec sumu, ktorá sa bežne spája skôr s luxusnými nehnuteľnosťami než s nápojmi.
Koncom marca sa v New York uskutočnila aukcia, ktorá prepísala históriu zberateľského vína. Aukčný dom Acker oznámil, že jedna z vydražených fliaš dosiahla rekordnú cenu – viac než 812-tisíc dolárov (približne 747-tisíc eur).
Ide o mimoriadne vzácny kúsok – víno Domaine de la Romanée-Conti 1945, ktorého vzniklo len asi 600 fliaš. Pochádza z legendárneho francúzskeho vinárstva Domaine de la Romanée-Conti, ktoré patrí medzi najprestížnejšie na svete. Hrozno sa pestuje na ikonickej vinici Romanée-Conti, známej najmä produkciou červených vín z odrody pinot noir.
Majiteľ sa rozhodol zostať v anonymite
Ako informuje portál Forbes, konkrétna fľaša bola súčasťou zbierky uznávaného amerického odborníka na víno Roberta Drouhina. Jej konečný majiteľ sa rozhodol zostať v anonymite, no za tento unikát zaplatil takmer o polovicu viac než bol doterajší rekord z roku 2018, keď sa rovnaké víno predalo v Hongkong za približne 558-tisíc dolárov (okolo 513-tisíc eur). Za astronomickou cenou stojí viacero faktorov. Okrem extrémne obmedzeného počtu fliaš ide aj o historicky výnimočný ročník. Víno z roku 1945 vzniklo ešte pred obnovou viníc, ktoré prežili dve svetové vojny aj ničivé útoky škodcov.
Zároveň ide o posledný ročník vyrobený z pôvodných viničov, ktoré neboli vyšľachtené na odolnosť voči škodcovi Phylloxera vastatrix. Práve tento fakt podľa odborníkov výrazne ovplyvňuje chuť – vína z „pôvodnej“ révy majú mimoriadnu hĺbku a komplexnosť. „Za celý život som mal možnosť ochutnať tento ročník len niekoľkokrát a vždy išlo o výnimočný zážitok,“ uviedol šéf aukčného domu John Kapon. Podľa neho sa marcová aukcia zapíše do dejín vinárstva ako jeden z najvýznamnejších momentov.