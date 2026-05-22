Skúmanie úseku D3 pod budúcou diaľnicou: Odborníci našli až päť nevybuchnutých munícií

OŠČADNICA - Počas pyrotechnického prieskumu na severnom úseku D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II. polprofil odborníci evidujú päť nálezov nevybuchnutej munície, prieskum je úspešne ukončený. Z odboru mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) informovali, že územie pod budúcou diaľnicou prešlo podrobnou sondážou s využitím najmodernejšej dostupnej technológie.
„V týchto dňoch sa skončil komplexný pyrotechnický prieskum na treťom úseku budúcej kysuckej diaľnice D3. Medzi Oščadnicou a Čadcou sa našlo päť kusov nevybuchnutej munície. Prevažne medzi 32. a 32,4. kilometrom, čo je v blízkosti obce Oščadnica,“ spresnili diaľničiari.
Zlikvidovali konkrétne tri granáty
Odborníci objavili a zlikvidovali konkrétne tri granáty. Delostrelecký protipancierový granát, mínometný a jeden trhavý. V lokalite našli aj dva kusy stabilizátorov z delostreleckého granátu mínometného. „V súčasnosti prebiehajú rané etapy výstavby, teda archeologický a pyrotechnický výskum, či výruby na všetkých troch úsekoch D3. V prípade najsevernejšieho úseku už pyrotechniku máme za sebou,“ priblížil člen predstavenstva a investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
V rámci pyrotechnického prieskumu sa podľa NDS využili všetky dostupné metódy a zariadenia, od diferenčnej magnetometrie s hĺbkovou sondou cez detektory kovov až po kontrolné výkopy. Výstavba kysuckej D3 patrí medzi najdlhšie súbežne stavané diaľnice za poslednú dekádu. Na severe Slovenska vznikne nový 26-kilometrový ťah, ktorý má významne odbremeniť obyvateľov regiónu, špeciálne obcí Oškerda, Radoľa, Povina či Kysucký Lieskovec.