Pripravte sa na inváziu kliešťov! Bude ich viac ako doteraz, varuje odborníčka: Kedy utekať k lekárovi?

BRATISLAVA - Sezóna kliešťov je na Slovensku v plnom prúde. Očakáva sa, že po dažďoch ich bude ešte viac než za posledné dva mesiace, keď bolo extrémne sucho. Uviedla vedecká pracovníčka z oddelenia medicínskej zoológie Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied (SAV) Mária Kazimírová.
„Podľa dlhoročných výskumov je vrchol výskytu kliešťa obyčajného na Slovensku od apríla do júna. Keby boli v nasledujúcich týždňoch extrémne vysoké teploty a sucho, sezóna aktivity kliešťov sa môže skrátiť,“ dodala odborníčka. Pripomína, že ochranou proti kliešťom je nosenie svetlého oblečenia, dlhých nohavíc zasunutých do ponožiek, repelenty a dôkladná kontrola po návrate z prírody. „Navyše, proti kliešťovej encefalitíde existuje účinná vakcína, kým proti lymskej borelióze, ktorá je omnoho rozšírenejšia, zatiaľ účinná vakcína neexistuje,“ doplnila Kazimírová.
Treba ho uchopiť jemnou pinzetou
Ak si človek nájde prichyteného kliešťa, treba ho uchopiť jemnou pinzetou čo najbližšie ku pokožke, trochu vykývať, vytiahnuť a miesto vydezinfikovať. „Ak ústne ústroje zostanú v koži, netreba ihneď bežať k lekárovi. Ľudské telo si s tým poradí samo,“ doplnila odborníčka. Miesto, kde bol kliešť prichytený, treba podľa jej slov sledovať. Ak sa objaví červený zväčšujúci sa fľak, prípadne horúčka a chrípke podobné príznaky, odporúča navštíviť lekára.
Dodala, že v SAV existuje možnosť vyšetrenia kliešťov z ľudí na vybrané patogény. Informácie o možnostiach vyšetrenia, ako aj o kliešťoch sú na webe https://zoo.sav.sk/sluzby-pre-vas/vysetrenie-kliesta/ a https://www.infokliest.sk/.