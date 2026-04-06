Miesto posledného odpočinku premenili na BRLOH: VIDEO Mysleli si, že ich nikto nevidí! Žena ich natočila IN FLAGRANTI

GEORGETOWN - Cintorín rozhodne nepatrí medzi miesta určené na intímne chvíle. Presvedčila sa o tom dvojica z George Town, ktorú priamo pri nevhodnom správaní zachytila okoloidúca žena. Tá už podľa vlastných slov podobnú situáciu nevidela prvýkrát, a preto sa rozhodla konať.
K incidentu došlo na čínskom cintoríne Batu Gantung Cemetery, kde si žena všimla dvojicu na jednom z náhrobkov. Tentoraz vytiahla mobil a celú situáciu natočila. Napriek ospravedlneniam zúčastnených video následne odovzdala polícii, keďže mala pocit, že ide o opakované zneuctenie pietneho miesta. Polícia prípad rýchlo prešetrila a identifikovala oboch aktérov – 37-ročnú ženu a 58-ročného muža. O niekoľko dní neskôr sa postavili pred súd, kde sa k činu priznali. Sudca im následne udelil trest odňatia slobody na 12 mesiacov, píše The Star.
Výška trestu však vyvolala diskusiu. Obhajoba poukazovala na ich osobnú situáciu, žena je nezamestnaná a odkázaná na rodinu, muž pracuje ako člen ochranky s nízkym príjmom, pričom živí rodinu vrátane manželky po mozgovej príhode. Argumentovali aj tým, že priznanie viny ušetrilo súdu čas a náklady.
Muž je dokonca ženatý
Naopak, prokuratúra požadovala prísny trest, ktorý by mal slúžiť ako varovanie pre ostatných. Zdôraznila nielen nevhodnosť konania na pietnom mieste, ale aj fakt, že jeden z obžalovaných je ženatý a obaja by mali rešpektovať spoločenské aj náboženské normy. Prípad tak otvoril otázku, kde leží hranica medzi osobnou slobodou a rešpektom k verejnému priestoru – najmä ak ide o miesto posledného odpočinku.