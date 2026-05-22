Marcinková o vzťahu s Miňom: Toto na ňom obdivujem, niečo také som ešte nezažila

BRATISLAVA - Gabriela Marcinková si svoje súkromie stráži oveľa viac než väčšina celebrít. Tentoraz však prekvapila a o partnerovi Miňovi Kerešovi prezradila aj to, čo doteraz nikdy verejne nepovedala. Herečka otvorene priznala, čo ju na známom choreografovi úplne dostalo a prečo má pocit, že po rozvode zažíva niečo, čo predtým nepoznala.
Gabriela Marcinková bola hosťom v podcaste Adela trochu inak a hoci si počas rozhovoru dávala veľký pozor na to, čo zo svojho súkromia prezradí, napokon otvorene prehovorila aj o partnerovi Miňovi Kerešovi.
Brunetka priznala, že po predošlom rozchode vstupovala do nového vzťahu s úplne iným nastavením. „Treba venovať veľa času prevencii, aby ten vzťah fungoval. To je napríklad jeho priebežná kontrola. Keď sa mi momentálne niečo nezdá, cítim, že nastalo niečo, čomu nerozumiem, tak sa o tom porozprávať tu a teraz,“ povedala Marcinková.
Zdá sa však, že práve po boku známeho choreografa našla pokoj a pochopenie, ktoré jej vyhovujú. „S Miňom to je zatiaľ bez takýchto rezonancií,“ priznala herečka. Veľmi silný moment prišiel vo chvíli, keď sa debata stočila na vzťahy s bývalými partnermi. Tému otvorila samotná Adela Vinczeová, ktorá pripomenula, že Miňo Kereš má veľmi pekný vzťah so svojou exmanželkou Jitkou.
„Oni si dokonca pomáhajú,“ doplnila ju Marcinková, ktorá má s Jitkou taktiež veľmi pekný vzťah. „Navštívili sme sa aj na Vianoce. Klárkine narodeniny sme oslavovali spolu. Je to taký pekný vzor, že sa to dá, a že je to v poriadku,“ povedala o fungovaní ich rodiny.
Práve harmonický vzťah Miňa Kereša s bývalou partnerkou vraj úplne zmenil jej pohľad na lásku po rozchode. „Mala som v hlave taký manuál, že keď dvaja ľudia budú spolu dostatočne komunikovať, tak spolu vedia byť. To som si musela trošku prenastaviť, že nie všetky dvojice musia byť spolu a neznamená to, že jeden je horší alebo lepší ako ten druhý,“ priznala úprimne.
Adela Vinczeová následne poznamenala, že práve vzťahy s bývalými partnermi často veľa prezrádzajú o charaktere človeka. A Marcinková s tým okamžite súhlasila. „Aj tie vzťahy, ktoré vedia ľudia okolo nás vytvoriť, veľa hovoria o tom, akí ľudia vlastne sú,“ dodala.
Pri rozprávaní o Miňovi neskrývala obdiv ani emócie. Veľmi silno na ňu vraj vplýva aj vzťah, ktorý má so svojou dcérou Klárou. „Hlavne poznám Kláru a keď niekto vychová takto dcéru, tak je tam niečo veľmi dobre,“ povedala zamilovaná herečka. Zdá sa, že Gabriela Marcinková po náročnom období našla po boku Miňa Kereša nielen novú lásku, ale aj úplne nový pohľad na fungovanie vzťahov.
Plnú verziu rozhovoru nájdu predplatitelia na platformách Herohero a Youtube. Skrátená verzia rozhovoru je dostupná zadarmo na YouTube a fanúšikovia Adely si rozhovor môžu vypočuť aj v podcastovej podobe. Zaznejú tam napríklad aj "trochu iné" slová o Let's Dance. Počúvajte...