Dôkaz, na ktorý sme čakali desaťročia: ČIERNE DIERY sa správajú presne tak, ako predpovedal GÉNIUS

LONDÝN - Pred desiatimi rokmi astronómovia prvýkrát zachytili gravitačné vlny, čo otvorilo úplne novú cestu k skúmaniu vesmíru. Najnovší signál GW250114 teraz potvrdzuje jednu z najdôležitejších hypotéz Stephena Hawkinga a zároveň poskytuje doteraz najpresnejšie údaje o zrážkach čiernych dier.
Gravitačné vlny, zvlnenia samotného časopriestoru, ktoré vznikajú pri najextrémnejších udalostiach vo vesmíre, už dávno prestali byť len teoretickým konceptom. Kolízie čiernych dier či spájanie neutrónových hviezd sa dnes dajú sledovať prostredníctvom ich jemných „chvení“, ktoré putujú miliardami svetelných rokov až k Zemi.
Najnovší signál GW250114 priniesol vedcom dosiaľ najdetailnejšie dáta o takejto udalosti, upozornil portál Science Alert. Analýza ukázala, že plocha horizontu udalostí vzniknutej čiernej diery je väčšia než súčet plôch oboch pôvodných čiernych dier. Tento výsledok jasne potvrdzuje Hawkingovu teóriu, podľa ktorej čierne diery nemôžu zmenšiť svoju „povrchovú plochu“.
Vedci oceňujú presnosť, s akou dokázali oddelene zmerať hmotnosti aj rotácie všetkých zúčastnených objektov. Tieto údaje umožňujú nielen overiť teoretické predpovede, ale aj hlbšie pochopiť, ako sa vesmír správa v tých najextrémnejších podmienkach.
„Tento signál nám poskytuje neuveriteľne jasný pohľad na zrážky čiernych dier a zároveň otvára dvere k ďalším objavom,“ vysvetľuje člen tímu LIGO/Virgo/KAGRA. Vedci veria, že ďalšie detekcie umožnia skúmať ešte odvážnejšie hypotézy – od povahy temnej hmoty po zákutia temnej energie, ktoré stále zostávajú jednými z najväčších záhad vesmíru. Gravitačné vlny tak naďalej dokazujú, že vesmír nie je len nekonečná tma a hviezdy, ktoré vidíme, ale dynamický priestor plný zrážok, vibrácií a tajomstiev čakajúcich na odhalenie.