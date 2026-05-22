Irán odsúdil sankcie USA na iránskeho diplomata: Majú byť nelegálne

TEHERÁN - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v piatok odsúdilo „nelegálne“ sankcie, ktoré Spojené štáty uvalili na iránskeho nominovaného veľvyslanca v Bejrúte. Libanon v marci odobral tomuto veľvyslancovi diplomatickú akreditáciu a označil ho za nežiaducu osobu (persona non grata). Informuje správa agentúry AFP.
USA vo štvrtok oznámili sankcie proti deviatim osobám vrátane iránskeho diplomata Mohammada Rezú Rawúfa Šajbáního za bránenie mierovému procesu v Libanone a za prekážanie odzbrojenia Iránom podporovaného militantného hnutia Hizballáh. Iránsky rezort diplomacie vo svojom vyhlásení „ostro odsúdil neoprávnený krok Ministerstva financií USA“. Tento krok je podľa neho „ďalším príkladom darebáckeho správania a ignorovania základných princípov medzinárodného práva a Charty Organizácie Spojených národov zo strany vládnucej moci USA“.
Libanon 24. marca odobral Šajbánímu diplomatickú akreditáciu, vyhlásil ho za nežiaducu osobu a nariadil mu opustiť krajinu. Podľa AFP však nie je známe, či z Bejrútu odišiel. K tomuto kroku došlo po tom, čo Hizballáh 2. marca útokmi na Izrael vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe. Irán v piatok kritizoval aj americké sankcie na poslancov strany Hizballáh. „Tieto opovrhnutia hodné opatrenia sú zamerané na podkopanie libanonskej národnej suverenity a šírenie nezhôd v libanonskej spoločnosti a sú znakom pokračujúceho spolupáchateľstva americkej vládnej moci s agresívnym a okupujúcim sionistickým režimom (Izraelom),“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí. USA uvalili tieto sankcie v čase, keď stagnujú rokovania medzi Teheránom a Washingtonom zamerané na ukončenie vojny, ktorú 8. apríla pozastavilo prímerie.