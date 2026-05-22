Brutálny nález v opustenej budove v Nitre: Polícia objekt uzavrela, našli mŕtve telo muža s rozbitou hlavou!

NITRA - Šokujúce kriminálne činy naďalej zasahujú do bežného diania na Slovensku. Veľmi aktuálny prípad vyvolal rozruch v Nitre, kde sa policajné zložky zaoberajú veľmi prekvapivým nálezom mŕtveho tela v jednej z opustených budov.
Na šokujúci nález upozornila TV JOJ. Vek a ani príčina úmrtia zatiaľ nie sú odborníkmi objasnené, no detaily už známe sú.
Muž má podľa všetkého vážne poranenú hlavu a našli ho v jednom z opustených objektov v Nitre. Polícia celý prípad vyšetruje a objekt nateraz uzavrela. Telo mal štátnym orgánom nahlásiť náhodný okoloidúci.
Kým na mieste operuje polícia, na miesto nálezu smeruje už aj obhliadajúci lekár. "Polícia momentálne vykonáva prvotné úkony na mieste činu. Udalosť preverujeme v súvislosti s podozrením na násilný trestný čin," napísalo Krajské riaditeľsko Policajného zboru v Nitre na sociálnej sieti.
