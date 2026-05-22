Ruský veľvyslanec chcel stretnutie so Šimečkom: Prišla POTUPA, ste brutálni a agresívni, odkážte Moskve TOTO!

BRATISLAVA - Už je to niekoľko týždňov, čo Igora Bratčikova v pozícii ruského veľvyslanca na Slovensku vystriedal Sergej Andrejev. Nemá vôbec dobrú povesť a naši severní susedia by o jeho aktivitách vedeli rozprávať. Napriek tomu sa už Andrejev stihol stretnúť nielen s predsedom vlády, ale aj s prezidentom či ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom zo Smeru-SD. Napriek tomu chcel mať Andrejev očividne pokryté širšie spektrum politikov, no nevyšlo mu to. Narazil pri Michalovi Šimečkovi z Progresívneho Slovenska, a dostal tvrdý odkaz.
Z toho, čo je nateraz medializované, je evidentné, že Sergej Andrejev ako veľvyslanec pravdepodobne listom alebo inou formalitou oslovil Šimečkove rady a od samotného predsedu chcel stretnutie za účelom vyjasnenia si vzájomných pozícií. K ničomu takému však neprišlo a Šimečka aj verejne napísal, čo si o doterajších Andrejevových aktivitách myslí.
Stretnutie nie je vhodné a ani potrebné, odpovedá šéf PS
"Ďakujem za Vašu žiadosť o protokolárne stretnutie. Odpoveď je stručná: nepovažujem ho za vhodné ani potrebné. Ruská federácia vedie brutálnu agresívnu vojnu proti Ukrajine, má na svedomí státisíce nevinných obetí a Slovensko zaradila medzi „nepriateľské štáty“. Stretnutie s veľvyslancom agresora by nebolo diplomaciou, ale zlým signálom," odpovedal v prvých riadkoch Šimečka, ktorý zďaleka neskončil.
Následne pokračoval slovami o "mieri a pravde". "Dnešná ruská diplomacia však tieto slová používa ako kulisy pre bombardovanie ukrajinských miest, dezinformácie a spravodajské operácie proti európskym demokraciám. Slovensko má s ruským zasahovaním a špionážou vlastnú bohatú skúsenosť. Kým jednou rukou žiadate o zdvorilostné stretnutie, druhou rukou Váš štát neúnavne pracuje proti bezpečnosti a kľúčovým záujmom Slovenskej republiky," pokračuje politik.
"Nemôžem ignorovať ani Vaše pôsobenie v Poľsku, kde ste boli vnímaný ako predstaviteľ provokácie a propagandy Putinovho režimu, nie ako most k porozumeniu. Naše stretnutie by nebolo protokolárnou zdvorilosťou, ale fotografiou propagandy pre Moskvu. A ja vám nemienim poskytovať ani kulisu, ani rekvizitu," pokračoval šéf opozičného PS.
Andrejevov výkon vo Varšave mal dohru
Andrejev si aj v Poľsku "užil" svoje, keď nastal "incident s farbou" vo Varšave. Bolo to v máji 2022, pár mesiacov po začiatku vojny na Ukrajine. Počas pietneho aktu na cintoríne sovietskych vojakov ho proukrajinskí aktivisti kompletne obliali červenou farbou. Táto akcia bola protestom proti ruskej vojenskej agresii na Ukrajine a zábery obliateho diplomata vtedy obleteli svetové médiá.
"Pripomínam Vám, že Slovensko nepatrí do sféry vplyvu Moskvy. Patrí medzi slobodné európske krajiny. A mojou osobnou politickou misiou je, aby to tak vždy zostalo. Ak Ruská federácia prestane zabíjať nevinných, stiahne vojská z Ukrajiny a prestane viesť nepriateľské operácie proti európskym demokraciám, som pripravený svoj postoj zmeniť. Dovtedy Vám želám úspech v jedinej veci: aby ste do Moskvy čo najpresnejšie tlmočili, že napriek servilným krokom Roberta Fica, si ľudia na Slovensku prajú slobodu, demokraciu a európsku budúcnosť - a sú pripravení tieto hodnoty aj dôsledne brániť," uzavrel Šimečka.