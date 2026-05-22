Piatok22. máj 2026, meniny má Júlia, Juliána, Rita, zajtra Želmíra

Ruský veľvyslanec chcel stretnutie so Šimečkom: Prišla POTUPA, ste brutálni a agresívni, odkážte Moskve TOTO!

Ruský veľvyslanec Andrejev sa chcel stretnúť aj so Šimečkom. Zobraziť galériu (3)
Ruský veľvyslanec Andrejev sa chcel stretnúť aj so Šimečkom. (Zdroj: TASR/Dano Veselský, Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Už je to niekoľko týždňov, čo Igora Bratčikova v pozícii ruského veľvyslanca na Slovensku vystriedal Sergej Andrejev. Nemá vôbec dobrú povesť a naši severní susedia by o jeho aktivitách vedeli rozprávať. Napriek tomu sa už Andrejev stihol stretnúť nielen s predsedom vlády, ale aj s prezidentom či ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom zo Smeru-SD. Napriek tomu chcel mať Andrejev očividne pokryté širšie spektrum politikov, no nevyšlo mu to. Narazil pri Michalovi Šimečkovi z Progresívneho Slovenska, a dostal tvrdý odkaz.

Z toho, čo je nateraz medializované, je evidentné, že Sergej Andrejev ako veľvyslanec pravdepodobne listom alebo inou formalitou oslovil Šimečkove rady a od samotného predsedu chcel stretnutie za účelom vyjasnenia si vzájomných pozícií. K ničomu takému však neprišlo a Šimečka aj verejne napísal, čo si o doterajších Andrejevových aktivitách myslí.

Stretnutie nie je vhodné a ani potrebné, odpovedá šéf PS

"Ďakujem za Vašu žiadosť o protokolárne stretnutie. Odpoveď je stručná: nepovažujem ho za vhodné ani potrebné. Ruská federácia vedie brutálnu agresívnu vojnu proti Ukrajine, má na svedomí státisíce nevinných obetí a Slovensko zaradila medzi „nepriateľské štáty“. Stretnutie s veľvyslancom agresora by nebolo diplomaciou, ale zlým signálom," odpovedal v prvých riadkoch Šimečka, ktorý zďaleka neskončil.

Ruský veľvyslanec chcel stretnutie
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Následne pokračoval slovami o "mieri a pravde". "Dnešná ruská diplomacia však tieto slová používa ako kulisy pre bombardovanie ukrajinských miest, dezinformácie a spravodajské operácie proti európskym demokraciám. Slovensko má s ruským zasahovaním a špionážou vlastnú bohatú skúsenosť. Kým jednou rukou žiadate o zdvorilostné stretnutie, druhou rukou Váš štát neúnavne pracuje proti bezpečnosti a kľúčovým záujmom Slovenskej republiky," pokračuje politik.

"Nemôžem ignorovať ani Vaše pôsobenie v Poľsku, kde ste boli vnímaný ako predstaviteľ provokácie a propagandy Putinovho režimu, nie ako most k porozumeniu. Naše stretnutie by nebolo protokolárnou zdvorilosťou, ale fotografiou propagandy pre Moskvu. A ja vám nemienim poskytovať ani kulisu, ani rekvizitu," pokračoval šéf opozičného PS.

Andrejevov výkon vo Varšave mal dohru

Andrejev si aj v Poľsku "užil" svoje, keď nastal "incident s farbou" vo Varšave. Bolo to v máji 2022, pár mesiacov po začiatku vojny na Ukrajine. Počas pietneho aktu na cintoríne sovietskych vojakov ho proukrajinskí aktivisti kompletne obliali červenou farbou. Táto akcia bola protestom proti ruskej vojenskej agresii na Ukrajine a zábery obliateho diplomata vtedy obleteli svetové médiá. 

Ruský veľvyslanec chcel stretnutie
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: TASR/AP Photo/Maciek Luczniewski)

"Pripomínam Vám, že Slovensko nepatrí do sféry vplyvu Moskvy. Patrí medzi slobodné európske krajiny. A mojou osobnou politickou misiou je, aby to tak vždy zostalo. Ak Ruská federácia prestane zabíjať nevinných, stiahne vojská z Ukrajiny a prestane viesť nepriateľské operácie proti európskym demokraciám, som pripravený svoj postoj zmeniť. Dovtedy Vám želám úspech v jedinej veci: aby ste do Moskvy čo najpresnejšie tlmočili, že napriek servilným krokom Roberta Fica, si ľudia na Slovensku prajú slobodu, demokraciu a európsku budúcnosť - a sú pripravení tieto hodnoty aj dôsledne brániť," uzavrel Šimečka.

Viac o téme: StretnutieŽiadosťOdpoveďSergej AndrejevProgresívne SlovenskoMichal Šimečka
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Juraj Blanár
Spor o ruské sankcie: Blanár odmieta, že by s veľvyslancom riešil zoznam oligarchov
Domáce
PS vyčíta MZVEZ podporu
PS vyčíta MZVEZ podporu diskusie o vyradení dvoch Rusov zo sankčného zoznamu EÚ
Domáce
Sergej Andrejev
Ruský veľvyslanec v SR: Moskva je pripravená pokračovať v dodávkach cez Družbu
Zahraničné
Juraj Blanár
Blanár rokoval s ruským veľvyslancom Andrejevom: TOTO boli témy
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Gabika Marcinková u Adely: Trochu iné slová o Let's Dance
Gabika Marcinková u Adely: Trochu iné slová o Let's Dance
Prominenti
Slovenská tenistka Nina Vargová po prehre vo štvrťfinále turnaja Slovak Open 2026 v Košiciach
Slovenská tenistka Nina Vargová po prehre vo štvrťfinále turnaja Slovak Open 2026 v Košiciach
Tenis
Na mieste krvavého útoku v Dúbravke sa objavila sviečka a záhadný ručne písaný odkaz
Na mieste krvavého útoku v Dúbravke sa objavila sviečka a záhadný ručne písaný odkaz
Správy

Domáce správy

Tunel Sitina
Vodiči, pozor: Tunel Sitina v Bratislave bude uzavretý
Domáce
Smutná správa: Vo veku
Smutná správa: Vo veku 73 rokov zomrel poslanec Vysokých Tatier
Domáce
Ruský veľvyslanec chcel stretnutie
Ruský veľvyslanec chcel stretnutie so Šimečkom: Prišla POTUPA, ste brutálni a agresívni, odkážte Moskve TOTO!
Domáce
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrela legenda Vysokých Tatier, poslanec a bývalý viceprimátor
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrela legenda Vysokých Tatier, poslanec a bývalý viceprimátor
Prešov

Zahraničné

Turecký prezident Recep Tayyip
Turecko zrušilo licenciu univerzite: Prevzal ju v rámci vyšetrovania štát
Zahraničné
GIBS zabezpečila veľké množstvo
GIBS zabezpečila veľké množstvo extázy: Mal ju pri sebe aj pražský policajt
Zahraničné
Epidémia eboly: USA presmerujú
Epidémia eboly: USA presmerujú cestujúcich z postihnutej oblasti na jedno letisko
Zahraničné
Spor o pôdu a
Spor o pôdu a pozemky skončil tragicky: Zahynuli tri osoby, 44 ľudí je zranených
Zahraničné

Prominenti

Brooke Shields
Prečo si Brooke Shields neľahne pod nôž, aj keď po plastike túži? Ten istý dôvod má mnoho žien!
Zahraniční prominenti
Katie Price
Našla si toho pravého, no dnes je preč: Manžel Katie Price zmizol bez stopy! Kde sa skrýva?
Zahraniční prominenti
Finále Let's dance,
Marcinková o vzťahu s Miňom: Toto na ňom obdivujem, niečo také som ešte nezažila
Domáci prominenti
Chantal Poullain
Krutý osud českej herečky: Rakovina udrela tretíkrát!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Bez včiel by život
Bez včiel by život na zemi neexistoval: Stačí pár zmien v záhrade a môžete zachrániť stovky opeľovačov
Zaujímavosti
Roky si myslel, že
Roky si myslel, že ide len o pálenie záhy: Potom prišla krutá diagnóza a lekári mu dali pár mesiacov života
Zaujímavosti
FOTO Pripravte sa na inváziu
Pripravte sa na inváziu kliešťov! Bude ich viac ako doteraz, varuje odborníčka: Kedy utekať k lekárovi?
Zaujímavosti
Čo jesť pred sexom:
Čo jesť pred sexom: Potraviny, ktoré podporia libido aj výkon
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Slovenky objavili hit leta: Opálenie ako z dovolenky aj bez jediného lúča slnka!
feminity.sk
Ak máte viac ako
Slováci teraz môžu vyskúšať veľkú novinku: Počuli ste už o nej aj vy?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Chystá sa veľká zmena: Toto čaká kuriérov na Slovensku
Domáce
Oplatí sa životné poistenie?
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
openiazoch.sk

Ekonomika

Zmenia arabské miliardy srdce Bratislavy? V novom centre môže vyrásť aj ikonická budova! (foto)
Zmenia arabské miliardy srdce Bratislavy? V novom centre môže vyrásť aj ikonická budova! (foto)
Pozor na veľké obmedzenia: Tunel Sitina prejde sériou uzávierok, pozrite si termíny a obchádzku!
Pozor na veľké obmedzenia: Tunel Sitina prejde sériou uzávierok, pozrite si termíny a obchádzku!
Veľké prehodnocovanie energopomoci skončilo: Štát posiela nové energošeky, máte na ne nárok aj vy?
Veľké prehodnocovanie energopomoci skončilo: Štát posiela nové energošeky, máte na ne nárok aj vy?
Viac rúk ako mozgov? Cudzinci pracujúci u nás lámu rekordy, máme však vážny problém!
Viac rúk ako mozgov? Cudzinci pracujúci u nás lámu rekordy, máme však vážny problém!

Šport

MS V HOKEJI 2026 Slováci tušili, čo sa stalo, a mali pravdu: Nevídaný moment, ktorý obletel svet
MS V HOKEJI 2026 Slováci tušili, čo sa stalo, a mali pravdu: Nevídaný moment, ktorý obletel svet
MS v hokeji
VIDEO Montreal odštartoval finále konferencie veľkolepo: Slafkovský žiaril ako prvá hviezda zápasu
VIDEO Montreal odštartoval finále konferencie veľkolepo: Slafkovský žiaril ako prvá hviezda zápasu
Zostrihy NHL
MS V HOKEJI 2026 Slovenská skupina sa zamotáva: Nóri v šialenej prestrelke okradli Kanadu!
MS V HOKEJI 2026 Slovenská skupina sa zamotáva: Nóri v šialenej prestrelke okradli Kanadu!
MS v hokeji
Stačilo málo a osud by zamiešal karty: Hviezda Barcelony odmietla ponuky veľkoklubov z Londýna
Stačilo málo a osud by zamiešal karty: Hviezda Barcelony odmietla ponuky veľkoklubov z Londýna
La Liga

Auto-moto

Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Zaujímavosti
FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
Predstavujeme
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
Doprava
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Keď „áčko“ prestane znamenať výnimočnosť: Harvard sprísni udeľovanie najlepších známok
Keď „áčko“ prestane znamenať výnimočnosť: Harvard sprísni udeľovanie najlepších známok
Zahraničné
Najväčší paradox moderných kancelárií: Prečo sme vyčerpaní, aj keď celý deň „len“ sedíme?
Najväčší paradox moderných kancelárií: Prečo sme vyčerpaní, aj keď celý deň „len“ sedíme?
Práca a voľný čas
Syndróm „ešte rýchlo jeden e-mail“: Prečo dnešná práca nikdy nekončí úplne
Syndróm „ešte rýchlo jeden e-mail“: Prečo dnešná práca nikdy nekončí úplne
Práca a voľný čas
Kritických 45 dní: Až pätina zamestnancov odchádza krátko po nástupe
Kritických 45 dní: Až pätina zamestnancov odchádza krátko po nástupe
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Najrýchlejšia bábovka ku káve: Suroviny zmiešam v jednej mise a dám piecť.
Najrýchlejšia bábovka ku káve: Suroviny zmiešam v jednej mise a dám piecť.
Obyčajný makový závin? Stačí pridať višne a vznikne koláč, po ktorom sa len zapráši.
Obyčajný makový závin? Stačí pridať višne a vznikne koláč, po ktorom sa len zapráši.
Chcete zažiariť pred hosťami? Rýchle tipy na snacky, ktoré netreba variť
Chcete zažiariť pred hosťami? Rýchle tipy na snacky, ktoré netreba variť
Rady a tipy
Krémeš bez pečenia? Vyskúšajte túto čokoládovú verziu.
Krémeš bez pečenia? Vyskúšajte túto čokoládovú verziu.
Nepečené dezerty

Technológie

Týchto 455 škodlivých Android aplikácií malo viac než 24 miliónov stiahnutí. Ak ich nájdeš v mobile, okamžite ich odstráň. Správajú sa ako vírus
Týchto 455 škodlivých Android aplikácií malo viac než 24 miliónov stiahnutí. Ak ich nájdeš v mobile, okamžite ich odstráň. Správajú sa ako vírus
Android
Vedci dúfali, že objavili piatu silu prírody. Nové zákony fyziky zatiaľ písať nebudeme, záhadný muón ich nakoniec neporušil
Vedci dúfali, že objavili piatu silu prírody. Nové zákony fyziky zatiaľ písať nebudeme, záhadný muón ich nakoniec neporušil
Veda a výskum
Reuters: Čína tajne pripravovala ruských vojakov na vojnu proti Ukrajine
Reuters: Čína tajne pripravovala ruských vojakov na vojnu proti Ukrajine
Moderná vojna a konflikty
Autonómne autá práve dostali nový typ zraku: Tento lidar vidí nielen tvar a vzdialenosť, ale aj farbu objektov
Autonómne autá práve dostali nový typ zraku: Tento lidar vidí nielen tvar a vzdialenosť, ale aj farbu objektov
Autá

Bývanie

Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie
Tú farbu na úchytkách som si mala rozmyslieť! 6 zlých nápadov, pri ktorých môžete domácu renováciu časom ľutovať
Tú farbu na úchytkách som si mala rozmyslieť! 6 zlých nápadov, pri ktorých môžete domácu renováciu časom ľutovať
Päť podlaží, no každé len 30 m2. Premena kamenného domu ukazuje, ako z malých priestorov vyskladať perfektné bývanie
Päť podlaží, no každé len 30 m2. Premena kamenného domu ukazuje, ako z malých priestorov vyskladať perfektné bývanie
Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?

Pre kutilov

Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Údržba a opravy
Čoskoro začnú červenať: Dajte pod jahody ihličie alebo slamu, inak riskujete pleseň
Čoskoro začnú červenať: Dajte pod jahody ihličie alebo slamu, inak riskujete pleseň
Záhrada
Hrdzavé klince pod paradajky? Bizarný záhradkársky trik, ktorý má nečakane racionálny dôvod
Hrdzavé klince pod paradajky? Bizarný záhradkársky trik, ktorý má nečakane racionálny dôvod
Zelenina a ovocie
Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Chalupa

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Eva Che spája čínsku kuchyňu s moderným prístupom: Autorské menu a exkluzívne kulinárske zážitky
Kariérne rozhovory
Eva Che spája čínsku kuchyňu s moderným prístupom: Autorské menu a exkluzívne kulinárske zážitky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ruský veľvyslanec chcel stretnutie
Domáce
Ruský veľvyslanec chcel stretnutie so Šimečkom: Prišla POTUPA, ste brutálni a agresívni, odkážte Moskve TOTO!
Ilustračné foto
Domáce
Dobre si skontrolujte dôchodkovú prognózu! Odborník upozornil na dôležitý údaj! Rozhoduje o stovkách eur
Českom otriasla brutálna vražda:
Zahraničné
Českom otriasla brutálna vražda: Študent pobodal žiačku, dievča zomrelo! NOVÉ detaily ohavného prípadu
MIMORIADNY ONLINE Ruské útoky
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ruské útoky nekončia! Hlásia najmenej štyroch mŕtvych v Doneckej oblasti

Ďalšie zo Zoznamu