Roky si myslel, že ide len o pálenie záhy: Potom prišla krutá diagnóza a lekári mu dali pár mesiacov života

LONDÝN - Dlhé roky ho trápilo pálenie záhy a reflux. Myslel si, že ide o stres a vyčerpanie z práce. Keď sa konečne dozvedel pravdu, bolo už neskoro. Mladému otcovi našli agresívnu rakovinu.
Pálenie záhy patrí medzi problémy, ktoré väčšina ľudí považuje za bežnú súčasť života. Mnohí ho riešia tabletkami z lekárne a ďalej tomu nevenujú pozornosť. Odborníci však upozorňujú, že v niektorých prípadoch môže ísť o vážny varovný signál.
Svoje o tom vie aj Dale Atkinson z britského Readingu, ktorý dlhé roky trpel silným refluxom a pálením záhy. Myslel si, že za problémami stojí stres, pracovné vyťaženie a dlhé hodiny v práci, píše The Sun.
Muž opisuje, že príznaky mal už približne sedem rokov. Trápilo ho pálenie v krku, kyselina počas spánku, bolesti žalúdka aj problémy s prehĺtaním. Lekári mu predpisovali lieky na reflux a ubezpečovali ho, že nejde o nič vážne.
Situácia sa však postupne zhoršovala. Dale začal dramaticky chudnúť, mal silné bolesti a nedokázal normálne jesť ani piť. Napriek tomu podľa vlastných slov nemal pocit, že jeho problémy niekto berie dostatočne vážne.
Šok prišiel až po endoskopickom vyšetrení v roku 2024. Lekári mu našli veľký agresívny nádor v pažeráku. Rakovina sa už medzičasom rozšírila do ďalších častí tela a muž dostal krutú prognózu – približne 11 mesiacov života.
Trpké na celej situácii bolo aj to, že v tom čase bojovala s rakovinou aj jeho partnerka Ana Hernandezová. Krátko po jeho diagnóze navyše náhle zomrela jeho mama.
Odborníci upozorňujú, že rakovina pažeráka býva často odhalená neskoro práve preto, že jej príznaky pripomínajú bežné tráviace problémy. Medzi najčastejšie patrí dlhodobé pálenie záhy, reflux, bolesti pri prehĺtaní, pocit uviaznutého jedla v krku či nevysvetliteľné chudnutie.
Lekári zároveň upozorňujú, že riziko zvyšuje dlhodobý reflux, fajčenie, alkohol či obezita. Nebezpečné je najmä to, že ľudia príznaky často roky ignorujú alebo ich pripisujú stresu a únave.
Dale sa napriek zlej prognóze rozhodol bojovať. Podstúpil chemoterapiu, imunoterapiu aj rôzne doplnkové terapie. Tvrdí, že začal študovať medicínske výskumy a snažil sa urobiť maximum pre to, aby získal viac času so svojou rodinou.
Podľa jeho slov sa jeho zdravotný stav postupne začal zlepšovať a najnovšie vyšetrenia neukázali žiadne viditeľné známky ochorenia. Lekári však zostávajú opatrní a muž pokračuje v ďalších kontrolách.
Príbeh mladého otca dnes obletel internet najmä preto, že upozorňuje na problém, ktorý mnohí podceňujú. Odborníci zdôrazňujú, že občasné pálenie záhy nemusí znamenať nič vážne, no ak problémy pretrvávajú dlhodobo alebo sa zhoršujú, človek by ich nemal ignorovať.
Zdá sa totiž, že aj zdanlivo bežné tráviace ťažkosti môžu v niektorých prípadoch skrývať oveľa vážnejší problém.