Posledné slová umierajúceho muža (†34) z krvavej DRÁMY v Dúbravke: Z tohto tečú slzy, ty si ma bodol!

BRATISLAVA - Z toho, čo sa v stredajší večer z 20. mája odohralo v mestskej časti Dúbravka, stále zviera srdce. Mráz po chrbte navyše stále behá aj po tom, čo sa odhalili posledné minúty života nebohého 34-ročného muža, ktorý po dobodaní len umieral na chodníku a po prevoze do nemocnice vydýchol naposledy. Susedia počuli výkriky a desivé podrobnosti odhalila priateľka nebohej obete.
archívne video
Pozostalá po nebohom mužovi sa zverila v reportáži televízie Markíza. Všetko sa to stalo v stredu 20. mája 2026 vo večerných hodinách na Tranovského ulici v bratislavskej Dúbravke. Polícia krátko na to celý priestor uzavrela a začala vyšetrovanie a pátranie po pravdepodobnom útočníkovi.
Podozrivého už o necelých 24 hodín zadržali. Rodine nebohého muža to však už nijako nepomôže. Navždy vyhasol život len 34-ročného muža, ktorého na ulici dobodali a predchádzal tomu slovný konflikt, ktorý si vypočuli aj susedia.
Pribudol odkaz
Na druhý deň sa navyše na mieste útoku objavil záhadný a vyčítavý odkaz, pravdepodobne adresovaný útočníkovi.
Posledné chvíle
Televízia čerstvo po tragédii navyše vyspovedala priateľku zavraždeného muža, ktorá len s kapucňou na hlave a hlbokým smútkom v hlase len ťažko hľadala slová. "Moji známi mali potýčku už v minulosti a zhodou okolností sme sa takto stretli a nejak sa to vyhrotilo," začala priateľka už nebohého muža.
Dozvuky krvavej DRÁMY v Dúbravke: Na mieste tragédie sa objavil ODKAZ pre zabitého muža (†34)! Zo slov láme srdce
"Ten jeden išiel do auta po bitke. Išiel do auta asi pre nôž, kde sedeli traja ľudia. Obidvaja mali také zlé povahy, obidvaja sú takí prchkí," povedala žena. "Videl som, ako tam ležal nejaký človek, najprv som to videl z diaľky. Prišiel som, či nie je potrebné dať prvú pomoc a následne som videl, že to potrebné je. Tak sme sa s pani, ktorá už dávala masáž srdca, tak ja som sa dotyčného pána snažil oživiť," povedal ďalší anonymný svedok.
Páchateľ sa následne po dobodaní muža mal vrátiť do auta a ujsť preč. Hádka mala pritom začať pre nešpecifikovanú banalitu. "Ani jeden, ani druhý si nechceli priznať, kto klame," plakala už spomínaná žena. "Ty si ma bodol!“ zakričal na útočníka bezprostredne po skutku už dnes nebohý človek. Podľa svedkov mal tento muž zranenie v podobe bodnutia v oblasti rebier. Ani záchranári v podobe dvoch sanitiek už nedokázali mužovi pomôcť.
Podozrivého neskôr vypátrali policajti už na druhý deň ráno na Bojnickej ulici. Bol vlastne na opačnom konci mesta. Vyšetrovateľ zatiaľ voči nemu nevzniesol obvinenie.