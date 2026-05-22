Prečo si Brooke Shields neľahne pod nôž, aj keď po plastike túži? Ten istý dôvod má mnoho žien!

LOS ANGELES - Hollywoodska ikona otvorene priznala, že tlak na dokonalý vzhľad cíti aj po šesťdesiatke. Napriek pokušeniu však odmieta ísť „pod nôž“. V najnovšom rozhovore pre People prehovorila o svojich obavách z plastických operácií, neistotách spojených so starnutím aj o tom, prečo sa bojí, že by po zákroku prestala vyzerať ako ona sama.
Herečka Brooke Shields patrila desaťročia medzi najobdivovanejšie ženy sveta. O to prekvapivejšie pôsobí jej úprimné priznanie, že aj ona bojuje s neistotou a tlakom na mladistvý vzhľad. V najnovšom rozhovore pre magazín People otvorene povedala, že plastické operácie ju síce lákajú, no strach je silnejší. „Je to lákavé, ale som príliš vystrašená,“ priznala herečka bez prikrášľovania.
Zároveň dodala, že krása pre ňu dnes znamená niečo úplne iné než kedysi: „Byť silná a inteligentná.“ Shields zdôraznila, že si uvedomuje fyzické zmeny a nechce predstierať, že vrásky neexistujú. O svoj vzhľad sa stará. Pravidelne cvičí, absolvuje pleťové peelingy a skúša neinvazívne procedúry. Chirurgické zákroky však odmieta. Dôvodom nie je len strach z operácie, ale aj obava, že by stratila svoju prirodzenosť. Už v minulosti priznala, že po botoxe mala pocit, že „nevyzerá ako ona“ a vraj skončila so zvláštnym „Spockovým obočím“.
Šesťdesiatnička dnes hovorí o starnutí oveľa otvorenejšie než kedysi. Téma veku, ženského tela a tlaku spoločnosti je pritom pre Brooke veľmi osobná. Minulý rok vydala knihu Brooke Shields nemá dovolené zostarnuť, v ktorej otvorene opisuje, ako Hollywood pristupuje k ženám po päťdesiatke. Herečka v nej píše o menopauze, sebavedomí, kráse aj o tom, ako sa ženy často cítia „neviditeľné“, keď starnú. Shields dlhodobo kritizuje posadnutosť mladosťou. Tvrdí, že spoločnosť zabúda na hodnotu skúseností, inteligencie a životnej sily.
Práve preto chce byť podľa vlastných slov príkladom aj pre svoje dcéry, aby sa nebáli starnutia a nemali pocit, že musia za každú cenu vyzerať dokonale. Paradoxne, žena, ktorá bola od detstva symbolom krásy a sexepílu, dnes otvorene priznáva, že sa už nechce naháňať za nemožným ideálom. Aj keď plastické operácie nevylučuje úplne, zatiaľ ju zastaví jediná vec — panický strach z toho, že by v zrkadle prestala spoznávať samu seba.
{{ poll.thanks }} {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%