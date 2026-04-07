NAJBOHATŠÍ muž sveta na 90 minút? Pozrite sa, ako dopadol Američan, ktorý našiel na konte ROZPRÁVKOVÝ MAJETOK!

MANHATTAN - Ranné prebudenie môže byť obyčajnou rutinou, no pre Daniela Levena sa jedného aprílového rána zmenilo na šokujúci moment. Na jeho účte sa objavila suma, ktorá pripomínala jackpot! Lenže realita bola trochu iná...
Daniel Levene, finančník z Manhattanu a bývalý obchodník s dlhopismi, si jedného aprílového rána v roku 2023 pri kontrole účtu všimol niečo, čo ho okamžite vytrhlo zo spánku. Namiesto obvyklého zostatku svietila na obrazovke suma takmer 90 miliónov dolárov. Na prvý pohľad išlo o situáciu, ktorú by si vedel predstaviť každý – šok, eufória a okamžitá otázka: „Stalo sa toto naozaj?“
Levene si uvedomil, že v skutočnom živote sa bohatstvo „náhodou“ nevyskytuje, a tak zachoval chladnú hlavu. Peniaze údajne prišli od platformy E-Trade Financial Corporation patriacej pod Morgan Stanley, informuje New York Post. Prvý okamih strachu a úžasu rýchlo vystriedalo overovanie reality – kontaktoval zákaznícku podporu a priložil záznam o transakcii.
Išlo o technickú chybu
Hoci situácia pôsobila ako sen o luxuse – jachta v Monaku, Grand Prix naživo – realita bola jednoduchšia: išlo o technickú chybu. Po približne hodine a pol sa firma ozvala a ospravedlnila, pričom incident označila za omyl, bez konkrétneho vysvetlenia príčiny. Zároveň zdôraznila, že žiadne bankové prevody neboli vykonané a podobné problémy sa snaží riešiť v spolupráci so zákazníkmi čo najrýchlejšie.
Máte svoje šťastné čísla? Štatistiky Eurojackpotu hovoria jasne, TIETO čísla padajú najčastejšie!
Príbeh Daniela Levena tak ostáva príkladom nečakaného „miliónového šoku“ – momentu, ktorý na chvíľu rozprúdil fantáziu, no v konečnom dôsledku ukázal, že svet financií má svoje pravidlá aj mimo Hollywoodu.