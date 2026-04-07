Utorok7. apríl 2026, meniny má Zoltán, zajtra Albert

NAJBOHATŠÍ muž sveta na 90 minút? Pozrite sa, ako dopadol Američan, ktorý našiel na konte ROZPRÁVKOVÝ MAJETOK!

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

MANHATTAN - Ranné prebudenie môže byť obyčajnou rutinou, no pre Daniela Levena sa jedného aprílového rána zmenilo na šokujúci moment. Na jeho účte sa objavila suma, ktorá pripomínala jackpot! Lenže realita bola trochu iná...

Daniel Levene, finančník z Manhattanu a bývalý obchodník s dlhopismi, si jedného aprílového rána v roku 2023 pri kontrole účtu všimol niečo, čo ho okamžite vytrhlo zo spánku. Namiesto obvyklého zostatku svietila na obrazovke suma takmer 90 miliónov dolárov. Na prvý pohľad išlo o situáciu, ktorú by si vedel predstaviť každý – šok, eufória a okamžitá otázka: „Stalo sa toto naozaj?“

Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Levene si uvedomil, že v skutočnom živote sa bohatstvo „náhodou“ nevyskytuje, a tak zachoval chladnú hlavu. Peniaze údajne prišli od platformy E-Trade Financial Corporation patriacej pod Morgan Stanley, informuje New York Post. Prvý okamih strachu a úžasu rýchlo vystriedalo overovanie reality – kontaktoval zákaznícku podporu a priložil záznam o transakcii.

Išlo o technickú chybu

Hoci situácia pôsobila ako sen o luxuse – jachta v Monaku, Grand Prix naživo – realita bola jednoduchšia: išlo o technickú chybu. Po približne hodine a pol sa firma ozvala a ospravedlnila, pričom incident označila za omyl, bez konkrétneho vysvetlenia príčiny. Zároveň zdôraznila, že žiadne bankové prevody neboli vykonané a podobné problémy sa snaží riešiť v spolupráci so zákazníkmi čo najrýchlejšie.

Príbeh Daniela Levena tak ostáva príkladom nečakaného „miliónového šoku“ – momentu, ktorý na chvíľu rozprúdil fantáziu, no v konečnom dôsledku ukázal, že svet financií má svoje pravidlá aj mimo Hollywoodu.

Viac o téme: VýhraJackpotPeniazeDaniel Leven
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Správy
Prominenti
Prominenti

Domáce správy

Domáce
Domáce
Domáce
Banská Bystrica

Zahraničné

Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné
Ilustračné foto
Zahraničné

Prominenti

Zahraniční prominenti
Zahraniční prominenti
Domáci prominenti
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zaujímavosti
Zaujímavosti
Zaujímavosti
vysetrenie.sk

Dobré správy

hashtag.sk
Zdroj: Shutterstock
Domáce
Zdroj: Getty Images
feminity.sk
Zdroj: Getty Images
Domáce

Ekonomika

Šport

NHL
Serie A
NHL
Slováci v zahraničí

Auto-moto

Zaujímavosti
Novinky
Predstavujeme
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Rady, tipy a triky
Motivácia a inšpirácia
Motivácia a inšpirácia
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Torty
Jednohubky

Technológie

Správy
História
Moderná vojna a konflikty
Veda a výskum

Bývanie

Pre kutilov

Záhrada
Okrasná záhrada
Okrasná záhrada
Chalupa

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Chudnutie a diéty
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Domáce
Zahraničné
Zahraničné
Ilustračné foto
Zahraničné
Ďalšie zo Zoznamu