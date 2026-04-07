Američanka našla poklad po starej mame zo Slovenska: Nastal nečakaný PROBLÉM! Teraz prosí Slovákov o pomoc

USA - Staré pohľadnice a drobné predmety dokážu otvoriť okno do minulosti. Pre jednu Američanku sa obyčajná pohľadnica našťastie zachovaná po starej mame stala vzácnym spojením s rodinnou históriou, ktoré prinieslo prekvapivé objavy.
Na fóre Reddit sa objavil zaujímavý príspevok ženy, ktorá narazila na pohľadnicu svojej nebohej starej mamy, upozornil na príspevok portál Interez. Autorka pochádza zo Spojených štátov, no jej stará mama sa narodila na Slovensku. Pohľadnica zobrazuje české mesto Nová Paka a podľa všetkého ju poslal niekto z rodiny – možno starí rodičia alebo príbuzní starej mamy.
Problém nastal pri čítaní textu na zadnej strane pohľadnice. Písaný text v češtine bol pre autorku ťažko čitateľný, a tak požiadala Slovákov o pomoc s prekladom. V diskusii sa našli ochotní komentujúci, ktorí sa pustili do rozlúštenia správy. Nakoniec sa podarilo prečítať a preložiť text: "Milá sestřenka, Děkuji Ti za listky které jsi mi zaslala a které jsou mně velmi milé. Kde bude Tvůj bratr odbývati vojenskou službu? Tobě a Tvým příbuzným srdečný pozdrav zasílá Frant. Zamorovský/Zandovský?“
Preložili jej to aj do angličtiny
Niektorí komentujúci dokonca preložili text aj do angličtiny, aby ho autorka mohla plne pochopiť. Pre rodinu má pohľadnica obrovský význam. „Je to akoby časová schránka. Stará mama toho po rodičoch veľa nezachovala, pretože jej matka zomrela mladá a otec jej nepovolil nič si ponechať. Táto pohľadnica je možno jediná vec, ktorú si dokázala z domu „prepašovať“, keď odchádzala,“ vysvetľuje autorka príspevku.
Takéto dedičstvo, hoci na prvý pohľad obyčajné, dokáže spojiť generácie a pripomenúť dávno zabudnuté príbehy. Pre niekoho, kto podobné relikvie nemá, by boli takéto nájdené predmety nevyčísliteľnou hodnotou.