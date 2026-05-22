Kalisovej nová identita: Pohľad do zrkadla hovorí za všetko!

BRATISLAVA - Miriam Kalisová po odchode z televízie prešla výraznou osobnou premenou. Bývalá televízna hviezda, ktorá sa po konci v Markíze stiahla z verejného života, dnes ukazuje, že sa uplynulé mesiace venovala najmä sebe. Výsledky jej disciplíny a tvrdej práce sú neprehliadnuteľné — a najnovším záberom fanúšikom doslova vyrazila dych.
Miriam Kalisová sa stratila z verejného života v roku 2024, keď po 18 rokoch skončila v televízii Markíza. „Po 18 rokoch nastal čas posunúť sa ďalej. Tento krok vnímam ako symbolické ukončenie jednej významnej životnej etapy, podobne ako keď človek dosiahne dospelosť a vyletí z rodného hniezda,“ vyjadrila sa vtedy moderátorka. Rozhodla sa venovať vlastným projektom. A od minulého roka si dokonca vytvorila vlastnú identitu. Minulý rok sa pochválila, že začala na sebe makať.
„Už 2 mesiace dávam 3–4 silové tréningy týždenne s trénerkou plus 10–20 minút chôdza do kopca na páse pred alebo po tréningu. Stravu som nemenila… až pred týždňom som prešla po konzultácii s ajurvédskou terapeutkou na ajurvédsky typ stravovania," priznala v tom čase. No a po niekoľkých mesiacoch sa pochválila pokrokom.
„Chcela som sa stať 40-tničkou, ktorá chodí 3-krát do týždňa na silový tréning a každý deň ide na aspoň 20-minútovú prechádzku… dbá viac o to, čo vloží do úst, má disciplínu… a maká na tom, aby sa stala najsilnejšou verziou seba…" začala v úvode. „Dnes, po 9 mesiacoch, 3 týždne pred oslavou mojich 41 rokov, si pri pohľade do zrkadla môžem s hrdosťou povedať, že som sa ňou vďaka sebe stala… a som na seba veľmi hrdá," rozcítila sa. Zverejnila aj záber, ktorý hovorí za všetko.
