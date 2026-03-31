ŠIALENSTVO v aukčnej sieni: Hlava droida C-3PO sa predala za MILIÓN dolárov! Pozrite sa, čo ďalšie si boháči kúpili

WASHINGTON - Hlava robotického droida C-3PO použitá vo filme Star Wars: Epizóda V - Impérium vracia úder oficiálne vstúpila do klubu milionárskych zberateľov, keď sa v aukcii predala za viac ako milión dolárov (980.000 eur). Píše o tom web televízie Euronews.

Hlava humanoidného droida sa predala v pravidelnej jarnej aukcii memorabílií zo zábavného priemyslu v obchode Propstore v Los Angeles. Znalci očakávali predajnú cenu 350.000 až 700.000 dolárov (323.000 až 646.000 eur) a nakoniec dosiahla 1.058.400 dolárov.

Ide o jediný známy exemplár zlatistej hlavy androida so svietiacimi očami, ktorý sa dostal na zberateľský trh. Vo filmovej sérii Hviezdnych vojen hral C-3PO herec Anthony Daniels a tvoril dvojicu s robotom R2-D2; pre mnohých fanúšikov to boli najobľúbenejší hrdinovia Hviezdnych vojen.

Svetelný meč sa predal ešte drahšie

Zberateľ predmetov spojených so Star Wars v minulom roku zaplatil ešte väčšiu sumu za svetelný meč Dartha Vadera, ktorý sa predal za rekordných 3,6 milióna dolárov (približne tri milióny eur).

V jarnej aukcii sa teraz predali aj úlomky meča z trilógie Pán prsteňov za 252.000 dolárov (233.000 eur), harpúna s navijakom Fenwick z filmu Čeľuste za 239.400 dolárov (221.000 eur), volejbalová lopta Wilson ako jediný kamarát Toma Hanksa z filmu Stroskotanec za 189.000 dolárov (175.000 eur), zlatý lístok z filmu Willy Wonka a továreň na čokoládu za 107.100 dolárov (99.000 eur) a Záškodnícka mapa z Harryho Pottera a väzňa z Azkabanu za 59.850 dolárov (55.000 eur).

