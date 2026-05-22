Dobre si skontrolujte dôchodkovú prognózu! Odborník upozornil na dôležitý údaj! Rozhoduje o stovkách eur

BRATISLAVA - Prišla vám už dôchodková prognóza? Ak áno, dobre si dokument skontrolujte. Odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál upozorňuje zrejme na najdôležitejšiu informáciu, ktorá môže v niektorých prípadoch rozhodovať o tom, či dostanete o stovky eur viac, alebo menej.
Podľa Mihála je to, koľko rokov dôchodkového poistenia vám k 31.12.2025 eviduje Sociálna poisťovňa, zrejme tou najdôležitejšou informáciou. Má to totiž zásadný dopad na výslednú sumu, ktorú vám Sociálna poisťovňa vypočíta. "Ak zarábate približne priemernú mzdu, každý započítaný rok štúdia zvyšuje váš dôchodok o približne 20 eur," uviedol Mihál. "Napríklad v mojom prípade sa započítavajú 2 roky na gymnáziu a 5 rokov na vysokej, spolu 7 rokov. A to je plus 140 eur k dôchodku," dodal.
Mihál pripustil, že vysvetliť, ako sa podľa zákona započítava do doby dôchodkového poistenia doba štúdia, nie je jednoduché. V stručnosti sa však dá povedať, že sa vám započítavajú len roky štúdia pred 1.1. 2004. Od 1. 1. 2004 totiž doba štúdia nie je obdobím dôchodkového poistenia. "Od roku 2004 doba štúdia nie je obdobím povinného dôchodkového poistenia - študent strednej alebo vysokej školy nie je v postavení zamestnanca a, samozrejme, nie je ani SZČO. Samotný fakt, že študent študuje, neznamená, že mu za dobu vzniká nárok na dôchodok tak, ako to bolo pred rokom 2004. Od roku 2004 ani štát neplatí poistné na dôchodkové poistenie za študentov, teda ani takto študentom nevzniká od roku 2004 nárok na dôchodok za dobu štúdia," objasnil detailnejšie Mihál na svojej stránke Relia. Študenti, ak majú záujem, si môžu od roku 2004 sami platiť počas štúdia dobrovoľné dôchodkové poistenie, alebo si za dobu štúdia dodatočne doplatiť poistné na dôchodkové poistenie.
Pri priznávaní dôchodku sa tak po 1.1.2004 sa do obdobia dôchodkového poistenia započítava len doba štúdia pred 1.1.2004. "V zásade nie je problém so započítaním doby štúdia na vysokej škole. Sociálna poisťovňa pre drvivú väčšinu občanov disponuje údajmi o ich štúdiu na vysokej škole a túto dobu im bez problémov zohľadní," uviedol Mihál. Inak je to však so štúdiom na strednej škole. "Nie vždy a nie každému občanovi sa započíta celá doba štúdia na strednej škole. Závisí to od toho, ako sa v čase, kedy bol občan žiakom základnej školy a kedy ďalej študoval na strednej škole, posudzovala povinná školská dochádzka. Tá bola v jednotlivých obdobiach v minulosti 8-ročná, 9-ročná alebo 10-ročná (dnes je povinná školská dochádzka 10-ročná). Záleží aj na tom, ako sa v jednotlivých rokoch postupne menili predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia," vysvetlil. Posúdenie, ako sa započíta doba štúdia na strednej škole, teda závisí od toho, v ktorom roku sa občan narodil a v akom období navštevoval základnú školu a po nej strednú školu. Bližšie detaily pre výpočet podľa roku narodenia zverejnil na svojej stránke.
Ľuďom radí, aby v prípade, že im Sociálna poisťovňa nejaké roky nezapočítala, včas problém reklamovali. "Na to potrebujete vysvedčenia, VŠ diplom ... ak ich nemáte, vydá vám ich škole, kde ste študovali alebo regionálne príslušný štátny archív," dodal.