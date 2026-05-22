Bez včiel by život na zemi neexistoval: Stačí pár zmien v záhrade a môžete zachrániť stovky opeľovačov

LONDÝN - Bez včiel by nebolo ovocie, zelenina ani množstvo rastlín. Odborníci pri príležitosti Svetového dňa včiel upozorňujú, že aj malé zmeny v záhrade môžu výrazne pomôcť opeľovačom prežiť.
Včely patria medzi najdôležitejšie tvory na planéte. Opeľujú rastliny, ovocné stromy aj plodiny, bez ktorých by fungovanie prírody vyzeralo úplne inak. Napriek tomu ich populácia v posledných rokoch klesá a odborníci varujú, že dôsledky môžu byť vážne.
Pri príležitosti Svetového dňa včiel preto experti vyzývajú ľudí, aby urobili aspoň malé zmeny vo svojich záhradách či na balkónoch. Tvrdia, že aj obyčajný človek dokáže opeľovačom výrazne pomôcť.
Jednou z najdôležitejších vecí je výber správnych rastlín. Včely milujú kvety bohaté na peľ a nektár, ako sú levanduľa, slnečnice, sedmokrásky či bylinky. Odborníci odporúčajú pestovať rastliny, ktoré kvitnú počas rôznych období roka, aby mali opeľovače potravu čo najdlhšie.
Veľkou chybou bývajú dokonale upravené záhrady bez „divokých“ miest. Krátko pokosený trávnik a minimum rastlín síce pôsobia esteticky, no pre včely sú prakticky bezcenné. Experti preto odporúčajú nechať aspoň časť záhrady prirodzenejšiu.
Pomôcť môže aj obyčajná miska s vodou. Počas horúcich dní totiž včely často bojujú s nedostatkom vody. Ak do nádoby pridáte kamienky alebo kúsky dreva, opeľovače sa budú môcť bezpečne napiť bez rizika utopenia.
Odborníci zároveň varujú pred používaním chemických postrekov a pesticídov. Práve tie patria medzi hlavné dôvody úhynu včiel po celom svete. Niektoré látky totiž narúšajú orientáciu opeľovačov alebo ich priamo zabíjajú.
Zaujímavosťou je, že veľký význam môžu mať aj balkóny v mestách. Kvetináče s bylinkami či kvitnúcimi rastlinami dokážu vytvoriť malé „oázy“ pre včely aj v rušnom prostredí.
Ekologické organizácie upozorňujú, že včely sú zodpovedné za opeľovanie veľkej časti potravín, ktoré ľudia bežne konzumujú. Bez nich by sa výrazne znížila úroda ovocia, zeleniny aj orechov.
Niektorí záhradkári dnes dokonca vytvárajú špeciálne „včelie hotely“ – malé drevené úkryty, kde môžu samotárske včely bezpečne hniezdiť. Takéto jednoduché riešenia sa stávajú čoraz populárnejšími aj na Slovensku.
Psychológovia zároveň hovoria, že starostlivosť o prírodu pomáha aj ľuďom samotným. Kontakt so zeleňou a záhradkárčenie znižujú stres a podporujú psychickú pohodu.