Daňoví exekútori priniesli štátu za štyri mesiace vyše 107 miliónov eur

BRATISLAVA - Daňoví exekútori priniesli do štátneho rozpočtu za prvé štyri mesiace tohto roka viac ako 107 miliónov eur, čo je medziročne o 7,8 milióna eur viac. Úspešnosť vymáhania zároveň dosiahla historicky najvyššiu úroveň, keď prekročila hranicu 45 %. Informoval o tom v piatok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
Najvyššia vymožená suma v tomto roku od jedného dlžníka bola 937.000 eur. Počet začatých daňových exekučných konaní ku koncu apríla vzrástol o 6,7 % na 13.797, vyčíslil. „Finančná správa dlhodobo posilňuje efektívnosť v oblasti vymáhania daňových nedoplatkov. K 30. aprílu 2026 priniesli daňoví exekútori do štátneho rozpočtu viac ako 107 miliónov eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje nárast o 7,9 %. Zároveň rastie aj úspešnosť samotného vymáhania. Aktuálna efektivita presiahla podiel 45 %, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 8 percentuálnych bodov. Ide o najvyššiu mieru úspešnosti daňových exekútorov za doteraz hodnotené obdobia,“ zhodnotil generálny riaditeľ sekcie vymáhania a exekúcie FS Tomáš Plžik.
Tieto výsledky podľa FS podporuje kombinácia viacerých opatrení, a to moderné analytické nástroje, elektronizácia procesov, diverzifikácia spôsobov vymáhania či intenzívnejšie využívanie medzinárodného vymáhania. „Významnú úlohu zohráva aj pôsobenie daňových exekútorov priamo v teréne, kde zabezpečujú úhradu nedoplatkov priamo na prevádzkach daňových dlžníkov,“ priblížil Kováč.
FS dlhodobo umožňuje daňovým dlžníkom uhradiť nedoplatky
Zároveň pripomenul, že FS dlhodobo umožňuje daňovým dlžníkom uhradiť nedoplatky aj prostredníctvom POS terminálov. Pri kontakte s daňovým exekútorom tak môžu zaplatiť nedoplatok nielen v hotovosti, ale aj platobnou kartou. Do konca apríla bolo týmto spôsobom realizovaných 1235 platieb v celkovom objeme viac ako 1,1 milióna eur.
„Finančná správa opätovne pripomína význam včasnej komunikácie daňových subjektov so správcom dane. Ak sa podnikateľ dostane do situácie, keď nedokáže uhradiť daň v lehote splatnosti, zákon umožňuje požiadať napríklad o odklad platenia dane alebo o splátkový kalendár. O každej žiadosti však správca dane rozhoduje individuálne a pri splnení zákonných podmienok,“ vysvetlil hovorca.
Naďalej je podľa neho aktuálna aj možnosť využiť daňovú amnestiu. Tá sa vzťahuje na daňové nedoplatky evidované k 30. septembru 2025, ktoré budú dobrovoľne uhradené najneskôr do 30. júna 2026. „Finančná správa upozorňuje, že rozhodujúcim faktorom je dobrovoľnosť úhrady. Ak dôjde k vymoženiu nedoplatku úkonmi daňového exekútora, na takýto prípad sa daňová amnestia nevzťahuje,“ doplnil Kováč.