Daňoví exekútori priniesli štátu za štyri mesiace vyše 107 miliónov eur

BRATISLAVA - Daňoví exekútori priniesli do štátneho rozpočtu za prvé štyri mesiace tohto roka viac ako 107 miliónov eur, čo je medziročne o 7,8 milióna eur viac. Úspešnosť vymáhania zároveň dosiahla historicky najvyššiu úroveň, keď prekročila hranicu 45 %. Informoval o tom v piatok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.

Najvyššia vymožená suma v tomto roku od jedného dlžníka bola 937.000 eur. Počet začatých daňových exekučných konaní ku koncu apríla vzrástol o 6,7 % na 13.797, vyčíslil. „Finančná správa dlhodobo posilňuje efektívnosť v oblasti vymáhania daňových nedoplatkov. K 30. aprílu 2026 priniesli daňoví exekútori do štátneho rozpočtu viac ako 107 miliónov eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje nárast o 7,9 %. Zároveň rastie aj úspešnosť samotného vymáhania. Aktuálna efektivita presiahla podiel 45 %, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 8 percentuálnych bodov. Ide o najvyššiu mieru úspešnosti daňových exekútorov za doteraz hodnotené obdobia,“ zhodnotil generálny riaditeľ sekcie vymáhania a exekúcie FS Tomáš Plžik.

Tieto výsledky podľa FS podporuje kombinácia viacerých opatrení, a to moderné analytické nástroje, elektronizácia procesov, diverzifikácia spôsobov vymáhania či intenzívnejšie využívanie medzinárodného vymáhania. „Významnú úlohu zohráva aj pôsobenie daňových exekútorov priamo v teréne, kde zabezpečujú úhradu nedoplatkov priamo na prevádzkach daňových dlžníkov,“ priblížil Kováč.

Zároveň pripomenul, že FS dlhodobo umožňuje daňovým dlžníkom uhradiť nedoplatky aj prostredníctvom POS terminálov. Pri kontakte s daňovým exekútorom tak môžu zaplatiť nedoplatok nielen v hotovosti, ale aj platobnou kartou. Do konca apríla bolo týmto spôsobom realizovaných 1235 platieb v celkovom objeme viac ako 1,1 milióna eur.

„Finančná správa opätovne pripomína význam včasnej komunikácie daňových subjektov so správcom dane. Ak sa podnikateľ dostane do situácie, keď nedokáže uhradiť daň v lehote splatnosti, zákon umožňuje požiadať napríklad o odklad platenia dane alebo o splátkový kalendár. O každej žiadosti však správca dane rozhoduje individuálne a pri splnení zákonných podmienok,“ vysvetlil hovorca.

Naďalej je podľa neho aktuálna aj možnosť využiť daňovú amnestiu. Tá sa vzťahuje na daňové nedoplatky evidované k 30. septembru 2025, ktoré budú dobrovoľne uhradené najneskôr do 30. júna 2026. „Finančná správa upozorňuje, že rozhodujúcim faktorom je dobrovoľnosť úhrady. Ak dôjde k vymoženiu nedoplatku úkonmi daňového exekútora, na takýto prípad sa daňová amnestia nevzťahuje,“ doplnil Kováč.

