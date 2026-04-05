Kúpil sklad za 500 eur a našiel v ňom 7 MILIÓNOV! Keď sa však ozvali právnici, musel urobiť NAJŤAŽŠIE rozhodnutie

KALIFORNIA - Nečakaný objav miliónov v hotovosti sa pre jedného kupujúceho skladovej jednotky zmenil na právnu drámu. Muž, ktorý investoval do nehnuteľnosti len niekoľko stoviek, narazil v jej útrobách na trezor plný peňazí, ale jeho radosť netrvala dlho. Krátko po náleze ho kontaktovali právnici pôvodných majiteľov a začalo sa vyjednávanie.
Každý fanúšik Storage Wars vie, že pri prehľadávaní skladových jednotiek ide o čistú lotériu. Niektoré totiž skrývajú množstvo pokladov a iné sú napchaté až po strop zhnitým nábytkom a bezcennými papiermi. Moderátor americkej televíznej relácie Dan Dotson netušil, že predal jednu zo svojich najcennejších skladovacích jednotiek, až kým ho neskôr neoslovil neznámy človek. Kuriózna situácia, v ktorej sa teraz nachádza, za začala v roku 2018, keď sa zúčastnil na charitatívnej aukcii Cars, Stars and Rock N’ Roll v meste Indio v Kalifornii.
Vo videu povedal: „Prišla ku mne jedna žena a povedala: Chcem vám porozprávať tento príbeh. Môj manžel pracuje pre jedného muža, ktorý od vás kúpil skladovaciu jednotku, a bol v nej trezor.“ Žena prezradila, že v jeho vnútri bolo 7,5 milióna dolárov (približne 7 miliónov eur) v hotovosti. Dotson pre The Blast uviedol, že jednotka bola kúpená len za 500 dolárov (približne 470 eur), čo znamená, že jej hodnota bola v skutočnosti 15 000 násobne väčšia, ako zaplatil. Možno by to bol dôvod na oslavu, ale kupujúceho kontaktoval právnik zastupujúci pôvodných majiteľov skladovej jednotky.
Zlatý poklad vo vašej záhrade: TOTO v žiadnom prípade nedávajte do koša, má to cenu zlata!
Zrazu sa ozval právnik
Dotson povedal, že právnik ponúkol kupujúcemu 600 000 dolárov (517 129,80 eur) výmenou za vrátenie peňazí, no kupujúci sa očividne nechcel len tak ľahko vzdať svojho milionárskeho statusu. Úprimne, bolo by to ťažké rozhodnutie pre každého. Po tom, čo prvú ponuku odmietol, prišli právnici s novým číslom. „Dali 1,2 milióna na výmenu a myslím, že kupujúci vrátili 6,2 milióna dolárov,“ povedal Dotson. Moderátor sa potom divákov opýtal, či by urobili to isté a vrátili by peniaze, alebo by ich „zobrali a utiekli, kam sa dá“. Podľa The Blast, Dotsonov kolega, majiteľ obchodu Bargain Hunters Thrift Store Rene Nezhoda, vyjadril presvedčenie, že peniaze mohli súvisieť s mafiou alebo drogovým kartelom, pretože „ak nájdete takúto hotovosť, pravdepodobne existuje dôvod, prečo nie je v banke“.