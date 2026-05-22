V Litve zadržali 27 ľudí: Ide o vyšetrovanie pašovania tovaru balónmi z Bieloruska

RIGA - Polícia v Litve zadržala 27 ľudí vrátane 13 príslušníkov polície a pohraničnej stráže v rámci rozsiahlej operácie zameranej na zločinecké skupiny, ktoré s pomocou balónov pašujú kontraband zo susedného Bieloruska do tohto pobaltského štátu, oznámila v piatok polícia. Informuje správa agentúry DPA.
Podozriví údajne zosnovali plán na prevážanie tovaru spolu s bieloruskými pašerákmi. Trinásť príslušníkov bezpečnostných zložiek je obvinených zo zneužitia právomocí. Orgány počas tejto operácie urobili 74 prehliadok a celkovo je podozrivých až 49 osôb. Polícia uviedla, že zločinecké skupiny využívali GPS zariadenia a šifrovanú komunikáciu na presné sledovanie miest pristátia meteorologických balónov a koordináciu ich činnosti. Pašovaný tovar následne vyzdvihli a neskôr predali.
Tieto pašerácke operácie boli podľa litovských úradov hrozbou pre národné, hospodárske a bezpečnostné záujmy, ako aj pre civilné letectvo a verejnú bezpečnosť. Litovská premiérka Inga Ruginienéová uviedla, že zadržanie viac ako desiatky policajtov a pohraničníkov je bolestivou správou pre štát a spoločnosť. Balóny vypúšťané z Bieloruska začali narúšať litovský vzdušný priestor vlani. Pašeráci ich zvyčajne využívajú na nelegálnu prepravu cigariet. Opakovane tak ohrozili leteckú dopravu a prevádzku na letisku vo Vilniuse museli niekoľkokrát prerušiť. K podobnému incidentu došlo aj tento mesiac.
Litva považuje zvýšený počet balónov za hybridný útok
Litva považuje zvýšený počet balónov za „hybridný útok“ z Bieloruska, ktorého cieľom je vyvolať chaos. Vláda v reakcii na to dočasne uzavrela hranice a od decembra platí núdzový stav, ktorý umožňuje litovským orgánom a armáde rýchlejšie reagovať na narušenie vzdušného priestoru. Zároveň platia prísnejšie tresty pre pašerákov, ktorým hrozí okamžité odňatie slobody.