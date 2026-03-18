Zlatý poklad vo vašej záhrade: TOTO v žiadnom prípade nedávajte do koša, má to cenu zlata!

LONDÝN – Mnohí majitelia záhrad každú jeseň automaticky odstraňujú popadané lístie alebo ho považujú za odpad. Záhradní odborníci však upozorňujú, že práve tento „neporiadok“ môže byť pre záhradu mimoriadne prospešný. Namiesto jeho vyhadzovania radia zmeniť prístup.
Záhradní experti vyzývajú majiteľov záhrad, aby prestali s jedným veľmi rozšíreným zvykom – zbieraním a vyhadzovaním popadaného lístia. Podľa odborníkov ide o prirodzenú súčasť ekosystému, ktorá môže pôde aj rastlinám výrazne pomôcť.
Vytvára prirodzený kompost
Mnohí ľudia totiž lístie považujú za neporiadok, ktorý treba z trávnika či záhonov okamžite odstrániť. Odborníci však upozorňujú, že takýto postup môže pripraviť záhradu o cenné živiny, píše na svojom portáli The Mirror. Popadané lístie sa totiž postupne rozkladá a vytvára prirodzený kompost, ktorý zlepšuje kvalitu pôdy a podporuje rast rastlín. Rozkladajúce sa lístie zároveň pomáha zadržiavať vlhkosť v pôde a funguje ako prirodzená ochranná vrstva, ktorá chráni rastliny počas chladnejších mesiacov. Vďaka tomu môže pôda lepšie hospodáriť s vodou a rastliny sú odolnejšie voči suchu.
Okrem toho má lístie veľký význam aj pre drobné živočíchy. Poskytuje úkryt a potravu mnohým druhom hmyzu, červov či drobných bezstavovcov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri rozklade organickej hmoty. Tieto organizmy následne pomáhajú vytvárať živiny potrebné pre zdravý rast rastlín. Podľa odborníkov môže byť najlepším riešením presunúť lístie zo spevnených plôch, chodníkov alebo trávnika priamo do záhonov. Tam sa postupne rozloží a premení na prirodzený mulč alebo kvalitný kompost.
Prospešnejší je prirodzenejší prístup
Záhradníci môžu lístie využiť aj iným spôsobom – napríklad ho pridať do kompostu alebo vytvoriť tzv. listovku, ktorá patrí medzi veľmi kvalitné prírodné hnojivá. Experti preto zdôrazňujú, že namiesto snahy o dokonale upratanú záhradu môže byť pre prírodu aj rastliny oveľa prospešnejší prirodzenejší prístup. Popadané lístie totiž nie je problém, ale cenný zdroj živín, ktorý pomáha udržiavať zdravý záhradný ekosystém.