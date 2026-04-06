Morská panna alebo démon z pekla? Z TÝCHTO záberov z Japonska vám naskočí husia koža! Mýty ožívajú...

FUKUŠIMA - Objav, ktorý vyzerá ako z hororu, rozvíril vášnivú diskusiu. V starom dome totiž našli groteskné pozostatky, ktoré pripomínajú napoly rybu a napoly človeka.
Táto „mumifikovaná morská panna“ má ostré zuby, veľké ruky a rybí chvost. Podľa niektorých by mohlo ísť o dôkaz dávnej japonskej legendy. Záhadný „skelet“ bol údajne objavený v starom dome v japonskej prefektúre Fukushima. Nález pôsobí desivo – rad za radom ostrých zubov, výrazné končatiny a chvost pripomínajúci morskú pannu.
Odborníci sa domnievajú, že ide o model mytologickej bytosti zvanej kappa – vodného démona z japonských legiend. Podľa tradície tieto bytosti obývajú rieky a jazerá, kde údajne sťahujú ľudí aj zvieratá pod vodu, informuje The Sun. Neskôr sa v príbehoch začali zobrazovať skôr ako menšie, nezbedné stvorenia so zelenou šupinatou kožou. Kappa patrí medzi najznámejšie japonské nadprirodzené bytosti, známe ako yōkai.
Môžu si ju aj kúpiť
Bizarná „mumifikovaná kappa“ bude vystavená v galérii Yonezawa City Citizens’ Gallery v meste Yonezawa. Návštevníci si ju budú môcť pozrieť počas podujatia Oshu Rare Treasures Market koncom marca – a dokonca si ju môžu aj kúpiť. Organizátor Takeyuki Kimura tvrdí, že v Japonsku existuje len približne desať podobných „mumifikovaných“ exemplárov kappy či morských panien. Očakáva, že cena môže dosiahnuť približne 11 700 libier.
Zábery tohto zvláštneho nálezu sa rýchlo rozšírili na internete a vyvolali množstvo reakcií. Niektorí sa pýtajú: „Je to vodný škriatok alebo morská panna?“ Iní dokonca prirovnávajú objav k legendárnym tvorom ako Chupacabra.
Čo je kappa?
V japonskej mytológii je kappa vodná nadprirodzená bytosť – niečo medzi démonom, šibalom a vodným duchom. Patrí medzi najznámejšie legendárne stvorenia v krajine.
Typicky sa zobrazuje ako:
- bytosť veľkosti dieťaťa
- humanoid so šupinatou kožou
- s plávacími blanami medzi prstami
- niekedy s črtami korytnačky alebo zobákom
- s charakteristickou „miskou“ na hlave naplnenou vodou, ktorá mu dodáva silu
Podľa legiend sú kappovia zároveň nebezpeční aj nezbední. Údajne:
- robia ľuďom rôzne žarty
- kradnú jedlo, najmä uhorky
- ťahajú ľudí a zvieratá do vody
- vyzývajú na zápasenie, najmä sumo
Aj keď ide pravdepodobne o umele vytvorený artefakt, záhadný nález opäť ukazuje, akú silu majú staré legendy – a ako rýchlo dokážu rozvíriť fantáziu ľudí po celom svete.