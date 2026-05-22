Jessie J svitá na lepšie časy: Porazila rakovinu!

LOS ANGELES - Speváčka Jessie J oznámila fanúšikom radostnú novinku – po náročnom boji s rakovinou prsníka má dobré správy!
Britská speváčka Jessie J sa podelila s fanúšikmi o pozitívnu novinku – po náročnom období spojenom s liečbou rakoviny prsníka, jej svitá na lepšie časy. Porazila rakovinu! Radostnú správu zverejnila prostredníctvom videa na Instagrame, kde zachytila moment čakania na magnetickú rezonanciu počas svojej pravidelnej ročnej kontroly.
K príspevku napísala stručný, no emotívny odkaz: „Výsledky sú tu a nemám rakovinu!“ Emócie po výsledkoch boli podľa jej slov dosť intenzívne. „Plakala som celé hodiny a potom som sa po prvýkrát za rok zhlboka nadýchla,“ priznala. Speváčka prvýkrát informovala verejnosť o svojej diagnóze v júni minulého roka.
Krátko nato absolvovala operáciu a neskôr musela kvôli pokračujúcej liečbe prehodnotiť svoje pracovné plány. Zdravotné komplikácie ju pritom sprevádzajú už od detstva. Ako malému dieťaťu jej diagnostikovali srdcové ochorenie, v tínedžerskom veku prekonala mozgovú príhodu a v roku 2020 na určitý čas prišla o sluch v dôsledku Ménièrovej choroby.
Hviezdna speváčka nestráca nádej: Podstúpila MASTEKTÓMIU... Dúfa, že RAKOVINA je preč!
Neskôr prezradila, že jej diagnostikovali aj ADHD a obsedantno-kompulzívnu poruchu. V rozhovore pre Women’s Health minulý rok priznala, že zdravotné problémy boli dlhodobo súčasťou jej života. „Vždy som mala zvláštne zdravotné problémy, ktoré [lekári] nedokázali vyriešiť.“