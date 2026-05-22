FOTO Utajovaná oslava známeho moderátora: Verešová v sexi korzete a tento spevák všetkých rozplakal

Oslava 50. narodenín moderátora Leoša Mareša bol jeden obrovský žúr plný celebrít. (Zdroj: Instagram)
BENEŠOV – Moderátor Leoš Mareš oslávil jubilejné 50. narodeniny v luxusnom rezorte Čapí hnízdo, kde sa zišla smotánka českého aj slovenského šoubiznisu.
Veľkolepá VIP párty sa niesla v elegantnom duchu a hostia si užívali večer plný hudby, emócií aj luxusu. Čapí hnízdo sa na jednu noc zmenilo na centrum šoubiznisu, kam dorazili známe celebrity, hudobníci, podnikatelia aj dlhoroční Marešovi priatelia.
Oslava 50. narodenín moderátora Leoša Mareša, Simona Krainová a Leoš (Zdroj: Instagram)
Najväčšiu pozornosť na seba okamžite strhla Andrea Verešová. Slovenská modelka prišla v odvážnom sexi korzete a ultra mini sukni, ktorá zvýraznila jej dokonalú postavu. Počas celého večera patrila medzi najfotografovanejších hostí a na párty dorazila po boku manžela Daniela Volopicha.
Oslava 50. narodenín moderátora Leoša Mareša, Leoš Mareš, Adam Ďurica, Andrea Verešová (Zdroj: Instagram)
Na utajovanej oslave nechýbali ani Adam Ďurica, Sagvan Tofi, Simona Krainová, Jan Bendig či Štefan Margita. Medzi hosťami sa objavili aj Richard Krajčo, Petr Janda alebo Michal David, ktorí sa postarali o hudobný program večera.
Oslava 50. narodenín moderátora Leoša Mareša, Simona Krainová a Michal David (Zdroj: Instagram)
A práve Richard Krajčo pripravil moment, na ktorý budú hostia ešte dlho spomínať. Leošovi Marešovi zaspieval legendárnu skladbu Srdce nehasnou, ktorú preslávil zosnulý spevák Karel Gott († 80) s dcérou Charlotte. Emotívne vystúpenie dojalo celé publikum a viacerí hostia neskrývali slzy.
Oslava 50. narodenín moderátora Leoša Mareša, Richard Krajčo (Zdroj: Instagram)
„Bolo to krásne a nikdy na to nezabudnem. Vážim si to, prežili sme to spolu. Priznám sa vám, že toto je večierok, ktorý som si vysníval a myslel som naň celý život. A teraz sa deje... Ďakujem, že ste tu a že ste jeho súčasťou,“ prihovoril sa dojatý Leoš Mareš svojim hosťom.
Oslava 50. narodenín moderátora Leoša Mareša (Zdroj: Instagram)
Atmosféra sa následne opäť poriadne rozprúdila. Petr Janda zahral svoje nesmrteľné hity Okno mé lásky či Dej mi víc své lásky a Michal David rozospieval celé publikum známou skladbou Pár přátel stačí mít. Luxusná oslava pokračovala až do skorých ranných hodín a o zábavu rozhodne nebola núdza.
