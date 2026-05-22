Veľké stretnutie: Viac ako 3-tisíc skautov mieri do Česka na Intercamp, prídu aj Slováci

PRAHA - Do areálu letiska Hradčany pri meste Ralsko v Libereckom kraji mieri niekoľko tisíc mladých skautov z rôznych štátov na medzinárodné stretnutie Intercamp. Akcia, ktorú organizátori pripravovali dva roky, sa v Česku naposledy konala v roku 2016. Zo Slovenska sa očakáva vyše 70 účastníkov. Na skautov čaká počas štyroch dní, od piatka do pondelka, plnenie rôznych úloh, večerné koncerty či ochutnávka národných jedál, ktoré si sami uvaria. Uviedla hovorkyňa organizácie Junák - český skaut Barbora Trojak.
Intercamp je jednou z najväčších skautských akcií v strednej Európe, ktorá sa koná pravidelne už viac než 50 rokov. Je určená pre skautov vo veku od 11 do 17 rokov. Jej hlavným cieľom je, aby sa naučili komunikovať a spolupracovať s vrstovníkmi z iných krajín. „Organizátori skautov a skautky zámerne rozdeľujú do medzinárodných tímov, v ktorých plnia úlohy na najrôznejšie témy... Celá akcia funguje v nízkonákladovom režime, takže si oddiely samy stavajú stany aj varia,“ priblížila Trojak.
Na letisko Hradčany pricestuje podľa jej slov 3116 účastníkov a takmer štyristo členov servisného tímu, teda dobrovoľníkov, ktorí celú akciu technicky zabezpečujú. „Zo Slovenska dorazí 74 účastníkov a vedúcich, ako aj traja členovia Medzinárodného servisného tímu,“ doplnila. Český tím zložený z viac ako 30 dobrovoľníkov pripravoval stretnutie takmer dva roky. Najväčšou skautskou akciou je svetové jamboree, ktoré sa koná raz za štyri roky a bežne sa na ňom zúčastňuje 40.000 až 50.000 ľudí z celého sveta. Najbližšie sa uskutoční v lete 2027 v poľskom Gdansku.
O usporiadanie takto rozsiahlej akcie sa organizácia Junák - český skaut momentálne neusiluje. Trojak podotkla, že by išlo o veľkú logistickú, finančnú aj organizačnú výzvu. „Vyžaduje si to veľkú podporu štátu, predstavuje zásadnú záťaž pre organizáciu a dobrovoľníkov. Junák - český skaut sa preto aktuálne sústredí skôr na organizáciu veľkých akcií európskeho významu, ako je práve Intercamp a zároveň na to, aby dokázal ponúkať skautské dobrodružstvá ďalším dievčatám a chlapcom,“ vysvetlila.
V Česku je skauting medzi mladými aj dospelými obľúbený, každoročne pribúdajú noví členovia a tento rok ich je podľa Trojak už 80.000. „Vysvetľujeme si to predovšetkým tým, že skauting ponúka presne to, čo v dnešnej digitálnej dobe deťom aj ich rodičom chýba - skutočné zážitky a ozajstné priateľstvá,“ myslí si hovorkyňa. Rodičia podľa nej tiež oceňujú bezpečné a podnetné prostredie, v ktorom si dievčatá a chlapci formujú charakter, osvojujú si rôzne zručnosti, učia sa samostatnosti či zodpovednosti. Dodala, že skauting má v českej spoločnosti vo všeobecnosti dobré meno.