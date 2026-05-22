Vodič odmietol zastaviť! VIDEO Bratislavská polícia začala trestné stíhanie

BRATISLAVA - Poverený príslušník Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II začal trestné stíhanie pre prečin neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky v súvislosti s prenasledovaným vozidlom, ktorého vodič odmietol zastaviť policajtom v Bratislave. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
Vo štvrtok (21. 5.) dopravná polícia v Bratislave prenasledovala motorové vozidlo, ktoré neuposlúchlo výzvu na zastavenie. Vozidlo začalo unikať po Prievozskej ulici smerom do mesta. Podľa polície zatavilo až na Trenčianskej ulici, kde nárazom poškodilo ďalšie dve vozidlá.
Poverený príslušník Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II začal v predmetnej veci podľa Šimkovej trestné stíhanie pre prečin neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Zároveň dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave objasňujú porušenia pravidiel v cestnej premávke závažným spôsobom.