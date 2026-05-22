Na Slovensku má padnúť prvá tridsiatka tohto roka: Hrozí už v TENTO deň!

BRATISLAVA - Slovensko má pred sebou prvý letný víkend a meteorológovia už teraz predpovedajú, že v nedeľu môže padnúť prvá tridsiatka tohto roka. Kým predpovede na začiatku týždňa ešte nenasvedčovali tomu, že by mali teploty tento týždeň prekonať hranicu 30°C, teraz je všetko inak. Do našej oblasti sa totiž začne valiť horúci vzduch, ktorý sa už niekoľko dní hromadí nad juhozápadnou Európou a v Španielsku tlačí teploty k štyridsiatkam.
Na Pyrenejskom polostrove sa už v stredu pohybovali teploty medzi 30 a 35 °C a Sevilla túto hranicu bez problémov prekonala. V najbližších dňoch tam očakávajú až +40 °C a práve tento vzduch sa cez víkend presunie do strednej Európy, píše portál o počasí iMeteo.sk.
Prvá tridsiatka by mohla prísť už v nedeľu
Zatiaľ čo v Nemecku, Česku či Rakúsku môže prvá tridsiatka padnúť už v sobotu, Slovensko príde na rad pravdepodobne v nedeľu. Kým štvrtok sa ešte na niektorých miestach objavili prehánky, od piatka sa počasie zlomí a čaká nás stabilný, slnečný a rýchlo sa otepľujúci záver týždňa. Teploty sa budú do soboty pohybovať medzi 23 a 28 °C, no v nedeľu už numerické modely naznačujú prekonanie tropickej hranice +30 °C.
"Vzduchová hmota v našej oblasti sa bude vďaka silnému slnečnému žiareniu pozvoľna otepľovať. Taktiež tam bude aj 'jemná' advekcia teplejšieho vzduchu od severozápadu. Tento vzduch bude mať však pôvod v teplejších oblastiach a len okľukou sa dostane k nám z toho smeru. Takže je možné, že na prelome tohto a nasledujúceho týždňa, niektoré najteplejšie lokality zaznamenajú prvý tohtoročný tropický deň," predpovedá Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Ak by sa tak nestalo, tridsiatky sú takmer isté na začiatku budúceho týždňa, keď sa nad naším územím udrží horúci vzduch. Podľa aktuálnych prognóz by malo horúce počasie vydržať minimálne do polovice budúceho týždňa, potom však môže prísť zmena. Frontálne vlny by mali priniesť ochladenie a po horúčavách sa môžeme pripraviť aj na búrlivejšie počasie.