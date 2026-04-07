Eurojackpot prepisoval REKORDY: Za jeden deň vyhralo 13 ľudí! Najviac ich pochádza z TEJTO krajiny

KODAŇ - V niekoľkých európskych krajinách sa počas jedného dňa objavilo náhle 13 výhercov. Všetci trafili čísla, ktoré sa žrebovali v známej lotérii. Najvyššia výhra predstavovala rekordnú čiastku. Hráči, ktorí uhádli čísla v prvých dvoch ťahoch, sa stali v okamihu milionármi.
Lotéria Eurojackpot patrí v našich kruhoch medzi najznámejšie. Eurojackpot je medzinárodná lotéria, ktorá vznikla vo Fínsku, hrá sa od roku 2012 a štátne hazardné spoločnosti ju ponúkajú v 19 európskych krajinách. Len nedávno sa počas ťahania náhodných čísiel stala rarita, ktorá nemá obdobu. Naraz vyhralo 13 ľudí, z ktorých sa siedmi stali milionármi.
V prvom ťahu putovala výhra do Dánska, kde štastlivec vyhral 8 430 534 eur. Správne uhádol päticu čísiel 9, 10, 18, 22, 37 a dve "Euro čísla" 1 a 11.
"Jedná sa už skutočne o čiastku, ktorá môže ľudom zmeniť celý život. Výhercom preto vždy ponúkame bezplatné poradenstvo, aby mali dobrý štart do sveta milionárov," informuje pre Ekstra Bladet generálna riaditeľka dánskej lotériovej spoločnosti Malene Mølgaardová.
V druhom ťahu vyhralo päť hráčov a stali sa tiež milionármi. Boli nimi traja Nemci, jeden Švéd a Fín. Každý z nich získal viac ako 3,3 milióna eur. V treťom ťahu sa radovalo ďalších sedem hráčov, z ktorých si každý odnáša 136 146 eur. Boli nimi traja Nemci, ale aj Nór, Poliak, Švéd a Maďar.