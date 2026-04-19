Ponuka SNOV! Za 20-miliónov si môžete kúpiť celú dedinu aj s wellness: VIDEO Pozrite na tú nádheru

DUBLIN - Ak ťa láka pokoj, zeleň a vlastné malé kráľovstvo a máš veľké množstvo peňazí nazvyš, tak táto správa je pre teba. V Írsku sa totiž objavila ponuka, ktorá znie ako z iného sveta. Za 20 miliónov eur si môžeš kúpiť celú dedinu. A to doslova.
The Village at Lyons, 20‑akrový historický areál len pol hodiny jazdy od Dublinu, je na predaj, informuje portál Euronews. Kedysi patril spoluzakladateľovi Ryanairu Tonemu Ryanovi a dnes funguje ako luxusný päťhviezdičkový hotelový komplex.
Do dediny sa vchádza cez stromoradím lemovanú bránu, ktorá otvára výhľad na súbor zrekonštruovaných kamenných budov z konca 18. storočia. Aktuálne tu funguje hotel Cliff at Lyons, ktorý ponúka 32 individuálnych izieb v historických objektoch, 5 dvojspálňových samostatných chát, vonkajšie aj vnútorné wellness centrum a tiež niekoľko reštaurácií vrátane Aimsir, dvochmichelinskej reštaurácie šéfkuchára Jordana Baileyho, ktorá bola zatvorená začiatkom roka 2025.
Predáva ho Sotheby’s International Realty, ktorá k vybaveniu pripisuje aj knižnicu, domáce kino, umelecký ateliér, priestor na jogu či vonkajšiu vírivku. Celý areál leží na brehu Grand Canal, ktorý spája Dublin s riekou Shannon.
Dedina, ktorá kedysi žila mlynom
Lyons bol kedysi pulzujúcou osadou s mlynom, ktorý viedol Joseph P. Shackleton, príbuzný slávneho polárnika Ernesta Shackletona. Okrem mlyna tu stála kasáreň, kováčska dielňa a niekoľko domčekov. Po požiari mlyna však dedina upadla a mnohé budovy začali chátrať.
Zlom prišiel v roku 1996, keď areál kúpil Tony Ryan, jeden z najbohatších Írov a zakladateľ Ryanairu. Hlavný dom, ktorý nie je súčasťou aktuálneho predaja, si ponechal, no celé roky investoval do obnovy dediny a jej záhrad. Rekonštrukcia prebiehala medzi rokmi 1999 a 2008 a premenila zdevastovaný areál na luxusný vidiecky rezort.
Dnes môže byť tvoj
Ak máš 20 miliónov eur, môžeš vlastniť vlastnú dedinu s hotelom, históriou, kanálom, záhradami a atmosférou, ktorá pripomína filmovú kulisu. A ak nie, aspoň vieš, že niekde na svete existuje miesto, kde sa dá kúpiť pokoj — doslova zabalený v kameni, vode a írskom vidieku.