Otvoria Hormuzský prieliv? Poradca prezidenta Spojených arabských emirátov to vidí takto

PRAHA - Šanca, že USA a Irán dosiahnu dohodu, ktorá by viedla k opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu, je 50 na 50. V piatok to na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii Globsec v Prahe vyhlásil poradca prezidenta Spojených arabských emirátov (SAE) Anvar Gargaš. Zároveň vyzval Teherán, aby v rokovaniach o ukončení vojny s Washingtonom nepreceňoval svoju pozíciu. Informuje správa agentúry AFP.
Od konca februára, keď USA a Izrael spoločne spustili útoky na Irán a ten reagoval odvetnými údermi na okolité štáty, sa SAE stali cieľom približne 3300 útokov dronov a rakiet, povedal Gargaš s tým, že protivzdušnú obranu z tohto počtu prekonalo len niečo cez 130. Emiráty majú na svojom území americké základne.
Spojené štáty odôvodňovali vojenskú operáciu proti Iránu snahou zabrániť mu vyvinúť jadrovú zbraň. Aj v rokovaniach Washington vyzýva Teherán, aby sa tejto údajnej ambície zriekol. Gargaš uviedol, že pred vojnou nebol iránsky jadrový program hlavným problémom, no teraz je tým najväčším. „Vidíme, že Irán je schopný použiť akúkoľvek zbraň, ktorú má k dispozícii - na to sme už prišli,“ povedal na Globsecu.
Irán ho uzavrel
v nadväznosti na americké a izraelské útoky do veľkej miery uzavrel Hormuzský prieliv, cez ktorý sa pred vojnou dalo plaviť v podstate neobmedzene. Lodná doprava na tomto kľúčovom mieste pre dodávky energetických surovín sa podľa Gargaša musí vrátiť do pôvodného stavu. Teherán už skôr uviedol, že návrat predvojnovej situácie v prielive nehrozí.
Poradca prezidenta SAE Muhammada bin Zájida Ál Nahjána tiež vyhlásil, že iránski predstavitelia v posledných rokoch „premrhali množstvo príležitostí, lebo majú sklon preceňovať svoje možnosti“. Dúfa, že v súčasných rokovaniach s USA to neurobia. Zároveň sa podľa jeho slov treba vyvarovať prímeriu, ktoré k ničomu nepovedie. „Rokovania, ktorých jediným cieľom je dosiahnuť prímerie a zasiať semienka budúcich konfliktov, nie sú tým, o čo nám ide,“ dodal.