Boj o život na východe: Iba 22-mesačné dieťa sa zamklo v rozpálenom aute, vnútri bolo vyše hodiny a pol!

ŠTÍTNIK – Obrovská dráma so šťastným koncom sa odohrala v obci Štítnik v Košickom kraji. Iba 22-mesáčné batoľa sa nešťastnou náhodou samo zamklo v osobnom aute, pričom oba kľúče od vozidla zostali vo vnútri. Bezradní rodičia prežívali minúty absolútneho strachu, keďže teplota v interiéri s pribúdajúcim časom prudko stúpala. Zúfalá matka nakoniec vbehla priamo na policajnú stanicu.
Podľa informácií, ktoré zverejnila polícia, bolo dieťa v čase príchodu matky na Obvodné oddelenie PZ Štítnik uväznené v aute už viac ako 90 minút. Situácia začínala byť kritická a išlo o holý život.
Policajná hliadka na nič nečakala a okamžite vyrazila k uzamknutému vozidlu. Keďže hrozilo bezprostredné prehriatie organizmu a kolaps dieťaťa, muži zákona pristúpili k radikálnemu riešeniu. Aby batoľa neporanili črepinami, policajti rozbili zadné bočné okno, ktoré bolo od malého chlapčeka najďalej. Cez dieru auto úspešne odomkli a dehydrované a poriadne rozrušené dieťa z rozhorúčeného interiéru vytiahli. Chlapček sa v náručí matky rýchlo upokojil a lekárske ošetrenie našťastie nebolo potrebné.
Polícia v súvislosti s týmto prípadom opätovne apeluje na všetkých rodičov. Teplota v zaparkovanom aute dokáže na priamom slnku už v priebehu niekoľkých minút vyskočiť na extrémne hodnoty, ktoré sú pre ľudský organizmus smrteľné.