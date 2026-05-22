Dobrá správa: Križovatky na R1 Beladice a Nitra - Východ sú v plnej prevádzke

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj)
NITRA - Polícia upozorňuje motoristov, že križovatka na rýchlostnej ceste R1 Beladice a križovatka Nitra - Východ sú po ukončení rekonštrukčných prác otvorené a v plnej prevádzke. Potvrdilo to Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Križovatky boli obojstranne uzavreté od pondelka 18. mája. Dôvodom dopravných obmedzení na rýchlostnej ceste R1 Via Pribina bola výmena asfaltovej vrstvy vozovky, informovala Mia Bajáková zo spoločnosti Via Pribina. Práce sa začali 8. apríla a realizované boli v piatich etapách.