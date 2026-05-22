PRIESKUM PS by tesne vyhralo pred Smerom! Hlas-SD sa bije so SaS, Demokrati mimo parlamentu

BRATISLAVA – Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici mája, Slovensko by zažilo infarktový súboj o víťazstvo. Podľa najnovšieho volebného modelu renomovanej agentúry Ipsos sa vládny Smer-SD masívne dotiahol na doteraz vedúce Progresívne Slovensko. Rozdiel medzi dvoma najsilnejšími tábormi krajiny je v súčasnosti taký tesný, že ich delí len minimálna štatistická odchýlka.
Podľa dát agentúry Ipsos pre Denník N by pomyselné zlato v polovici mája získalo Progresívne Slovensko so ziskom 19,7 % hlasov. Na chrbát im však mimoriadne dravým tempom dýcha vládny Smer-SD, ktorý si polepšil a dosiahol 19,1 %. Medzi oboma rivalmi tak vládne praktická remíza a rozhodovalo by sa o každom jednom voličskom hlase.
Tretiu priečku v rebríčku popularity si s prehľadom drží mimoparlamentné hnutie Republika, ktoré by volilo 11,2 % opýtaných. Zaujímavý vývoj nastáva na ďalších miestach, kde sa stabilizuje situácia v koaličnej strane Hlas-SD. Tá by získala 8,3 % a tesne tak predbehla liberálov zo SaS (8,2 %). V závese za nimi sa drží Hnutie Slovensko Igora Matoviča, ktorému model nameral 7,8 %. Poslednou stranou, ktorá by zasadla do poslaneckých lavíc, je kresťanskodemokratické KDH so ziskom 5,9 %.
Demokrati mimo parlamentu
Veľké sklamanie však zažívajú mimoparlamentní Demokrati. Tí sa v predchádzajúcich prieskumoch iných agentúr tešili z rastu nad hranicu zvoliteľnosti, no podľa Ipsosu aktuálne padli tesne pod čiaru na úroveň 4,7 %. Sociológovia však pripomínajú interval spoľahlivosti – v realite by sa strana okolo Jaroslava Naďa stále mohla cez 5 % prehupnúť, no nateraz zostáva pred bránami Národnej rady SR.
Ešte horšie dopadli ďalšie politické subjekty, ktoré sa od postupu výrazne vzdialili. Maďarská Aliancia aj Kollárovo hnutie Sme rodina sa pohybujú len na úrovni okolo troch percent.
Najvážnejší varovný prst však prieskum vystavil vládnej SNS. Strana Andreja Danka by podľa modelu získala rovnako len biedne 3 % hlasov. Ak by sa tieto čísla potvrdili v reálnych voľbách, národniari by v parlamente definitívne skončili, čo by zásadne skomplikovalo akékoľvek úvahy o pokračovaní súčasnej vládnej koalície. Bez SNS a s oslabeným Hlasom by totiž Smer nedokázal zložiť väčšinu ani s pomocou Republiky, čo predpovedá povolebný pat na oboch stranách barikády.