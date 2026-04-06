Máte ho v chladničke aj vy? BEŽNÁ POTRAVINA môže skrývať spúšťač Parkinsonovej choroby! POZOR na to, čo jete

CALIFORNIA - Vedci upozorňujú na nové riziko spojené s bežne používanou chemikáliou. Dlhodobé vystavenie pesticídu chlorpyrifos môže výrazne zvýšiť pravdepodobnosť vzniku Parkinsonovej choroby, naznačuje najnovšia štúdia.
Výskum realizovaný na University of California, Los Angeles a publikovaný v odbornom časopise Springer Nature Link ukázal, že tento pesticíd, bežne používaný v poľnohospodárstve, môže mať vážne dopady na ľudské zdravie. Chlorpyrifos sa využíva napríklad pri pestovaní sóje, ovocia, orechov či zeleniny ako brokolica a karfiol, informuje portál Fox News.
Riziko viac než dvojnásobné
Vedci analyzovali dáta 829 pacientov s Parkinsonovou chorobou a 824 zdravých ľudí počas obdobia 45 rokov. Zamerali sa pritom najmä na to, ako blízko žili k oblastiam, kde sa pesticíd používal. Výsledky ukázali, že dlhodobé vystavenie tejto látke zvyšuje riziko ochorenia viac než 2,5-násobne.
Experimenty na zvieratách priniesli podobné zistenia. Myši vystavené pesticídu mali problémy s pohybom, stratili neuróny produkujúce dopamín a vykazovali zvýšený zápal mozgu. U zebričiek vedci zaznamenali poškodenie mozgových buniek a narušenie prirodzeného „čistiaceho systému“ buniek. Vedúci výskumu Jeff Bronstein zdôraznil, že podobná zhoda výsledkov naprieč rôznymi modelmi je pomerne zriedkavá. Podľa neho ide o veľmi silnú súvislosť – čím dlhšie je človek vystavený pesticídu, tým vyššie je riziko.
Ako sa chrániť?
Odborníci odporúčajú obmedziť kontakt s pesticídmi:
- nepoužívať ich v domácnosti,
- uprednostňovať bio potraviny,
- dôkladne umývať ovocie a zeleninu.
Štúdia má aj limity
Vedci zároveň upozorňujú, že ide o observačnú štúdiu – dokazuje súvislosť, nie priamu príčinu. Nezohľadňovala napríklad stravu či životný štýl účastníkov a výsledky zo zvierat nemožno úplne preniesť na ľudí.
Používanie chlorpyrifosu je predmetom diskusií aj v USA. Environmental Protection Agency ho v roku 2021 zakázala, no súd toto rozhodnutie neskôr zrušil. V roku 2026 však úrad opäť pracuje na sprísnení pravidiel. Záver vedcov je jasný – aj keď výskum ešte nie je definitívny, dôkazy naznačujú, že dlhodobé vystavenie tejto chemikálii môže predstavovať vážne zdravotné riziko, najmä pre nervový systém.