TAKTO sa bojuje o svetovú pozornosť! Nenápadná jabloň z Liptova dobyla Európu a získala PRESTÍŽNE umiestnenie

ŽIAR - Slovensko uspelo v prestížnej európskej ankete, ktorá každoročne vyzdvihuje výnimočné stromy a ich príbehy. Jabloň planá z Liptova zaujala odborníkov aj verejnosť natoľko, že sa prebojovala medzi absolútnu špičku a získala druhé miesto.
Výsledky súťaže Európsky strom roka 2026 vyhlásili v Bruseli na pôde Európskeho parlamentu. Slovensko reprezentovala približne 150-ročná jabloň z obce Žiar na Liptove, ktorá napokon obsadila výborné druhé miesto.
Strom rastie na kopci Diel vo výške 860 metrov nad morom a pozornosť si získal nielen svojím vekom či vzhľadom, ale najmä príbehom, ktorý symbolicky prepája miestnych obyvateľov s krajinou. Práve tieto príbehy zohrávajú v súťaži kľúčovú úlohu – nejde totiž len o estetiku, ale o hodnotu, ktorú stromy predstavujú pre komunitu.
Víťaz postupuje do európskeho finále
Do európskeho finále sa jabloň dostala po víťazstve v slovenskej ankete Strom roka 2025, ktorú dlhodobo organizuje Nadácia Ekopolis. Tá stojí za výberom a podporou výnimočných stromov už viac ako dve desaťročia. Tohtoročné hlasovanie pritiahlo veľký záujem verejnosti – zapojilo sa doň viac ako 190-tisíc ľudí z rôznych krajín. Výsledok tak odráža silnú podporu, ktorú slovenský strom získal naprieč Európou.
Nejde len o úspech jedného stromu
Ocenenie v Bruseli prevzal v mene Nadácie Ekopolis stály predstaviteľ Slovenska pri Európskej únii Juraj Nociar. Riaditeľ nadácie Peter Medveď pri tejto príležitosti zdôraznil, že nejde len o úspech jedného stromu, ale aj o dôkaz, že ľuďom záleží na prírode a kultúrnom dedičstve. Súťaž Európsky strom roka vznikla s cieľom upozorniť na výnimočné stromy, ktoré majú hlboký význam pre svoje okolie. Slovenský úspech tak opäť ukazuje, že aj naše prírodné bohatstvo dokáže osloviť široké publikum a získať uznanie na medzinárodnej úrovni.