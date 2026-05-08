Fico priletel do Moskvy: Cestoval TOUTO trasou, VIDEO na letisku ho vítali! Som v EÚ čiernou ovcou, povedal médiám

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico pricestoval v piatok do Moskvy. Fico letel do Moskvy pri príležitosti osláv sovietskeho víťazstva nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. Rusko oslavuje Deň víťazstva 9. mája.
Fico v piatok popoludní pristál na letisku v Moskve, vyplýva zo správy agentúry TASS. Podľa webovej stránky Flight Aware premiér letel cez vzdušný priestor ČR, Nemecka, Švédska a Fínska.
Predseda vlády SR v piatok krátko po prílete do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom položil v Alexandrovskom sade neďaleko múrov Kremľa veniec k hrobu neznámeho vojaka.
Fico za hlavný dôvod svojej návštevy označil „fakt, že to boli národy bývalého Sovietskeho zväzu a osobitne dnešnej Ruskej federácie, ktoré zaplatili najväčšiu cenu, pokiaľ ide o boj s fašizmom a pokiaľ ide o druhú svetovou vojnu“. Chcel tiež prejaviť rešpekt vojakom Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní SR.
Premiér prisľúbil, že jeho vláda bude „prejavovať veľkú pozornosť ochrane a starostlivosti o vojenské cintoríny na Slovensku“. „Napríklad teraz sme rekonštruovali jeden vojenský cintorín v Michalovciach. A aj sa chystám navštíviť opätovne toto miesto,“ doplnil.
Fico sa následne označil za politika, ktorý uprednostňuje dialóg pred silnými slovami. „Mne záleží na normálnych priateľských a štandardných vzťahoch medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou,“ uviedol s tým, že by o tom chcel v sobotu hovoriť aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Premiér tvrdí, že je v Európskej únii čiernou ovcou. „Ja som odporcom jediného povinného názoru. Myslím si, že takýto prístup je veľmi nesprávny. A vyslovujem často názory, ktoré nezodpovedajú tomuto jedinému správnemu politickému názoru, ktorý by sme mali zastávať. Niekedy sa dokonca bijem o historické fakty,“ vysvetlil.
Viacerí európski politici sa podľa Fica zaujímali o jeho cestu do Moskvy. „Základné slovo je dialóg. Musíme hovoriť a stretávať sa. Ja som absolútny zástanca akejkoľvek podoby prímeria. Myslím si, že je stokrát rozumnejšie viesť ten súboj za rokovacím stolom. Chcem vysloviť presvedčenie, že sa blížime ku koncu rusko-ukrajinského príbehu,“ odpovedal premiér na otázku, aké je hlavné posolstvo, ktoré chce nechať Putinovi.
Sprevádza ho Gašpar a Eštok, stretne sa s Putinom
Premiéra sprevádza podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí Marek Eštok. Šéf vlády sa v sobotu nechystá v Moskve zúčastniť vojenskej prehliadky, ale mieni položiť kvety na hrob neznámeho vojaka Červenej armády a stretne sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Cestu Fica do Moskvy aj tento rok podľa skorších informácií poznačilo rozhodnutie pobaltských krajín nepovoliť slovenskému premiérovi prelet nad ich územím. Pred rokom pri rovnakej príležitosti Fico letel do Ruska južnou trasou cez Maďarsko, Rumunsko, Čierne more a Gruzínsko.
Okrem Fica sa na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom v Moskve zúčastnia aj najvyšší predstavitelia Bieloruska, Laosu, Malajzie, bosnianskej Republiky srbskej, Abcházska a Južného Osetska. Ušakov v piatok uviedol, že návštevu potvrdili aj prezidenti Kazachstanu a Uzbekistanu.
Predseda slovenskej vlády navštívil Moskvu vlani ako jediný líder krajín EÚ a NATO. Vtedy rovnako rokoval s Putinom. Štátnici viacerých európskych krajín obmedzili kontakty s predstaviteľmi Ruska po jeho vojenskej invázii na Ukrajinu z februára 2022. Slovenská opozícia v čase pokračujúcej ruskej agresie na Ukrajine premiéra za jeho ohlásenú cestu do Moskvy kritizuje. Opozičné strany cestu do Moskvy označili za facku Ukrajincom a európskym partnerom Slovenska.
Slovenský premiér už skôr oznámil, že chce vzdať hold všetkým, ktorí bojovali proti fašizmu, a že okrem tradičného položenia vencov k pamätníku sovietskym vojakom na bratislavskom Slavíne sa chce zúčastniť troch medzinárodných akcií - v bývalom koncentračnom tábore Dachau v Nemecku, 9. mája v Moskve a v júni vo francúzskej Normandii.