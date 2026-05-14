Fanúšik želal smrť celej rodine! Škrtel prehovoril o odpornom odkaze: Bolo to ľudské dno

BRATISLAVA - Toto by nechcel zažiť nikto! Martin Škrtel v minulosti spoznal, čo je to ľudská nenávisť. Nepríjemný odkaz od fanúšika ho zabolel. Bolo to neľudské, vravel.
Bývalý kapitán slovenskej reprezentácie Martin Škrtel otvoril v relácii A SME TU mimoriadne bolestivú tému. Redaktori na spektre autizmu sa ho bez okolkov opýtali na moment, keď mu jeden z fanúšikov prial smrť na rakovinu – jemu aj celej jeho rodine. „To by sme sa mali spýtať jeho,“ reagoval Škrtel úprimne. „Stalo sa to tu na Slovensku, keď sme hrali proti Slovanu Bratislava. Chápem rivalitu medzi fanúšikmi klubov, ale niekedy ľudia prekročia všetky hranice.“
Futbalista neskrýval, že ho nenávistný odkaz zasiahol. „To, čo ten človek urobil, bolo naozaj ľudské dno a v športe to nemá absolútne žiadne miesto. Musí si sám spytovať svedomie a niesť následky za to, čo urobil. Mňa samotného to v tom momente naozaj zabolelo.“ Dôvod nenávisti? Jediný – klubová rivalita. „Bol fanúšik Slovana a ja som hral za Trnavu,“ dodal Škrtel.
V emotívnom rozhovore však otvoril aj ďalšie silné témy – psychické problémy po konci kariéry, strach zo zlyhania či bolesti chrbtice, ktoré ho donútili definitívne skončiť s futbalom. Celý rozhovor s Martinom Škrtelom uvidia diváci vo štvrtok o 22.30 na TV JOJ v relácii A SME TU.
