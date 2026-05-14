V Bratislave na D2 smerom na Most Lanfranconi sa tvorí hodinová kolóna

BRATISLAVA - V Bratislave na diaľnici D2 za Tunelom Sitina smerom na Most Lanfranconi sa vodiči zdržia asi hodinu. Stojí sa už pri Lozorne. Kolóny sa tvoria aj na obchádzkových trasách. Zelená vlna STVR o tom informovala na sociálnej sieti.
Aktualizované 8:35 „Na obchádzke po Hodonínskej a Lamačskej ceste stratíte hodinu,“ dodala Zelená vlna. Dôvodom zdržania je odstraňovanie následkov nehody za Tunelom Sitina.
Aktualizované 7:51 Na diaľnici D2 smerom na most Lanfranconi v Bratislave sa vodiči vo štvrtok ráno zdržia asi polhodinu. V tuneli Sitina je uzavretý ľavý pruh, v dôsledku nehody je blokovaný aj za tunelom. Zelená vlna STVR o tom informuje na sociálnej sieti.
Kolóna sa tvorí aj na vjazde do hlavného mesta po R7 a ďalej na Bajkalskej smerom k Trom vežiam. Nahlásené je vyše 20-minútové zdržanie. Stella centrum informuje aj o zdržaní na diaľnici D1 smerom zo Senca na Prístavný most.