Nevidí si na nohy, no zarába TISÍCE! Yvonne si NA PRSIA vykladá šálky kávy, fanúšikovia sú z toho hotoví

BERLÍN - Extrémna premena, ktorá vyvoláva obdiv aj kritiku. Nemecká modelka investovala desaťtisíce eur do svojho vzhľadu a dnes na ňom dokáže zarábať netradičným spôsobom.
Tridsaťročná modelka Yvonne Barová, pôvodom z Nemecka, dnes žije v Dubaji a otvorene hovorí o tom, že jej výzor je výsledkom výrazných investícií. Na plastické operácie minula viac než 50-tisíc libier, pričom najvýraznejšou zmenou je jej poprsie veľkosti H. Práve to sa stalo základom jej kariéry a zároveň hlavným zdrojom príjmov, informuje portál What´s The Jam.
Nezvyčajný spôsob, akým zarába, zaujal ľudí po celom svete. Fanúšikovia jej totiž platia za to, aby na svojich prsiach vyvažovala rôzne predmety. „Dostávam stovky správ od ľudí, ktorí mi navrhujú, čo všetko by som mala skúsiť – od šálok kávy až po sviečky či ovocie,“ opisuje modelka, ktorú na sociálnych sieťach sledujú milióny ľudí.
Má to aj svoje nevýhody
Aj keď jej vzhľad priniesol úspech a vysoké zárobky, má aj svoje nevýhody. Yvonne priznáva, že veľkosť jej pŕs jej komplikuje každodenný život. „Sú také veľké, že si nevidím na prsty na nohách, ale aspoň ich môžem použiť ako poličku,“ hovorí s nadhľadom. Dodáva však, že ich váha ju niekedy vyčerpáva: „Keď som doma, často si ich položím na stôl, aby som si uľavila.“
Za svojím vzhľadom stojí viacero zákrokov – okrem štyroch operácií pŕs podstúpila aj úpravu nosa či lifting zadku. Reakcie okolia sú pritom zmiešané. Kým v Dubaji sa stretáva skôr s pochopením, v rodnom Nemecku čelí aj kritike. „Ľudia na mňa pozerajú, akoby ich to rozčuľovalo. Najmä doma mi dávajú najavo, že sa im môj vzhľad nepáči,“ priznáva.
Ďalšie zmeny nevylučuje
Jej postava ovplyvňuje aj bežné činnosti. Výber oblečenia je pre ňu komplikovaný a v posilňovni musí prispôsobiť tréning. „Nemôžem behať ani skákať, takže musím cvičiť inak,“ vysvetľuje. Napriek tomu tvrdí, že je so svojím telom spokojná, hoci ďalšie zmeny nevylučuje. „Milujem svoje telo, ale neviem, či je to konečný stav. Vždy existuje priestor na zlepšenie,“ uzatvára.