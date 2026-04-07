Obec upozorňuje na MEDVEĎA! Pohybuje sa v blízkosti domov

MNÍCHOVA LEHOTA - Mníchova Lehota v okrese Trenčín upozorňuje na medveďa hnedého v katastri obce. Obyvateľov vyzýva byť v strehu.
Obec upozorňuje občanov, aby boli v týchto dňoch pri pohybe vonku mimoriadne opatrní. "V blízkosti domov v lokalite Járky bol zaznamenaný výskyt medveďa hnedého. Medveď navštevuje vo večerných a nočných hodinách odľahlé nehnuteľnosti," varuje samospráva.
Občanov vyzýva, aby sa v prípade spozorovania medveďa k nemu v žiadnom prípade nepribližovali. Dodáva, že pri zaznamenaní jeho výskytu je dôležité informovať obecný úrad.