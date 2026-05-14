Sexuálne vzrušenie zatemňuje mozog: TERAZ to potvrdila aj štúdia

BRATISLAVA - Sexuálna príťažlivosť môže výrazne skresliť úsudok. Nová štúdia naznačuje, že vzrušení ľudia si omnoho častejšie vysvetľujú nejednoznačné správanie druhých ako prejav záujmu či flirtu, hoci realita môže byť úplne iná.

Začiatky zoznamovania bývajú plné neistoty a čítania medzi riadkami. Úsmev, správa alebo tón hlasu môžu vyvolať dojem, že medzi dvoma ľuďmi vzniká vzájomná príťažlivosť. Vedci však teraz upozorňujú, že sexuálne vzrušenie dokáže naše vnímanie výrazne deformovať.

Výskum publikovaný v odbornom časopise Personality and Social Psychology Bulletin ukázal, že ľudia pod vplyvom sexuálneho vzrušenia majú väčšiu tendenciu vidieť romantický alebo sexuálny záujem aj v situáciách, kde druhá strana vysiela nejasné či zmiešané signály.

Účastníci si mysleli že flirtujú s reálnymi ľuďmi

Do experimentu sa zapojilo približne 550 ľudí, prevažne študentov. Vedci ich rozdelili do dvoch skupín. Jedna sledovala video so sexuálnym obsahom, druhá neutrálne video bez erotického podtextu.

Následne mali účastníci chatovať s údajnými partnermi opačného pohlavia. V skutočnosti však nešlo o náhodných ľudí, ale o spolupracovníkov výskumného tímu, ktorí mali za úlohu cielene vysielať nejednoznačné signály.

Niektoré konverzácie boli od začiatku plné zmiešaných náznakov. V iných prípadoch prišlo ochladnutie záujmu až neskôr. Vedci pripravili aj scenáre s jasným odmietnutím, napríklad vetou: „Pôsobíš milo, ale hľadám niečo iné.“

Erotické podnety zmenili spôsob uvažovania

Po skončení komunikácie sa výskumníci pýtali účastníkov, či cítili príťažlivosť k partnerovi a či mali pocit, že záujem je obojstranný.

Ukázalo sa, že ľudia, ktorí predtým sledovali erotické video, výrazne častejšie vyhodnocovali správanie druhej osoby ako flirt alebo romantický záujem. Zároveň sami prejavovali väčšiu príťažlivosť voči partnerovi v chate.

Vedci ešte pred experimentom overili, že sexuálne ladené videá u účastníkov skutočne vyvolali vzrušenie.

Ľudia vraj vidia to, čo chcú vidieť

Hlavná autorka štúdie Gurit Birnbaumová z Reichman University vysvetlila, že sexuálne vzrušenie vedie ľudí k optimistickejšiemu výkladu nejasných situácií.

„Účastníci oveľa častejšie interpretovali nejednoznačné interakcie pozitívne. Videli záujem aj tam, kde v skutočnosti existovala len neistota,“ uviedla psychologička.

Podľa nej zohráva úlohu aj to, že vzrušenie zvyšuje subjektívnu atraktivitu druhej osoby. Človek potom ľahšie podľahne tendencii vnímať realitu tak, ako by si želal.

Efekt ktorý môže byť nebezpečný

Vedci upozorňujú, že podobný psychologický mechanizmus môže mať v začiatkoch vzťahov aj pozitívny efekt, pretože ľudí povzbudzuje riskovať a nadväzovať kontakt.

Zároveň však môže viesť k ignorovaniu skutočných hraníc druhej osoby.

„Túžba môže prekryť citlivosť voči tomu, čo druhý človek naozaj chce,“ upozornila Birnbaumová. Podľa nej si ľudia v takých chvíľach často nevšímajú signály naznačujúce nezáujem a namiesto reality vidia vlastné očakávania.

Výskum však ukázal aj jednu dôležitú vec. Ak druhá strana komunikovala úplne jasné odmietnutie, väčšina účastníkov ho správne rozpoznala a neinterpretovala ho ako flirt či nádej na ďalší kontakt.

