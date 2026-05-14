Ako si navariť chutne, rýchlo a bez lepku? Adriana Kemka má jednoduchý trik

Adriana sa v kuchyni nestratí. Odkedy jej diagnostikovali viaceré potravinové intolerancie, svoje obľúbené recepty premenila na bezlepkové verzie. Výdatná polievka v jej jedálničku nemôže chýbať, užite si ju aj vy. Všetko potrebné na vaše varenie bez gluténu, vrátane privátnej značky K-free, nájdete v Kauflande.
Komu sa nelení, tomu sa nelepí
V máji, keď si pripomíname Medzinárodný deň celiakie, to platí dvojnásobne. Chutne a dobre najesť sa predsa dá aj v prípade, že sa lepku vyhýbate. Autorka knižky receptov a foodblogerka Adriana Kemka prezradila aj svoj malý trik, ako dosiahnuť ozajstnú krémovú konzistenciu: „Po otvorení kokosového mlieka z konzervy použite najmä jeho hustú časť, ktorá sa drží navrchu.“
Uvarte si mrkvovo-zázvorovú polievku s krutónmi bez lepku podľa Adriany Kemka
Ingrediencie:
4 väčšie mrkvy
1 stredne veľký zemiak
½ cibule
2 cm čerstvého zázvoru
3 PL olivového oleja
750 ml zeleninového vývaru
4 PL kokosového mlieka v konzerve
soľ podľa chuti
Na krutóny bez lepku:
3 plátky bezgluténového svetlého chleba K-free
1–2 PL olivového oleja
Postup:
Na oleji orestujeme nadrobno nakrájanú cibuľu a na plátky nakrájaný zázvor. Pridáme mrkvu pokrájanú na kolieska, zemiak pokrájaný na kocky a krátko opečieme. Zalejeme zeleninovým vývarom a varíme cca 15 minút do mäkka. Medzitým si pripravíme krutóny – chlieb nakrájame na malé rovnomerné kocky a na olivovom oleji ich opečieme do zlatista a chrumkava. Uvarenú polievku rozmixujeme dohladka. Pridáme hustú časť kokosového mlieka z konzervy a ešte krátko prihrejeme alebo premixujeme. Dochutíme podľa potreby soľou. Podávame s chrumkavými krutónmi. Prajeme dobrú chuť.
