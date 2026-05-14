Plevčík sa vrátil k alkoholovému prešľapu: Jeden kolega mal záchvat, druhý sa zabával!

BRATISLAVA - To, čo malo byť bežným predstavením, sa zmenilo na situáciu ako z filmu. Herec Pavol Plevčík počas predstavenia Chlapský raj zaspal priamo na javisku po požití alkoholu. Dnes si herec s odstupom času na celý nepríjemný moment zaspomínal znova.
Divadelné predstavenie Chlapský raj baví divákov už neuveriteľných 15 rokov a za ten čas prinieslo množstvo nezabudnuteľných momentov. Jeden z nich sa však pred dvoma mesiacmi zapísal do pamäti nielen hercov, ale aj publika naozaj netradičným spôsobom. Počas predstavenia totiž herec Pavol Plevčík nečakane zaspal priamo na javisku. Jeho kolegovia ho museli doslova odniesť preč spolu s gaučom.
K celej kurióznej situácii sa herec po čase vrátil vo vysielaní rádia Viva, kde otvorene a s humorom opísal, čo sa v ten večer vlastne stalo. Ako priznal, išlo o jeho posledné vystúpenie po náročnom turné, počas ktorého herci neustále cestovali z mesta do mesta. Únava sa postupne nahromadila a organizmus si jednoducho vypýtal svoju daň. Situáciu navyše zhoršili aj zdravotné komplikácie. „V Rožňave som bol unavený z tohto turné a z cestovania a všetkého. Posledné dva dni som mal žalúdočné problémy a nechutilo mi ani jesť,“ vysvetlil herec.
Práve v tom momente prišlo rozhodnutie, ktoré spustilo sled nečakaných udalostí. Plevčík si pred predstavením doprial takzvaný „anti-trémový kopanec“, no netušil, že miestna nefiltrovaná trnkovica mala až 58 percent alkoholu. Keďže neboli pripravené klasické malé poháriky, odpil si priamo z fľaše. Spočiatku sa však cítil úplne v poriadku. „Chalani by ma nepustili na predstavenie, ak by som bol K.O.," povedal.