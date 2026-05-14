Norbert Daniš pozýva na svoj najväčší koncert kariéry: LUMINA zaznie v Bratislave

V čase, keď sú koncerty často postavené na efektoch, show a známych melódiách, prichádza slovenský klavirista Norbert Daniš opäť s úplne iným konceptom.
Jeho pripravovaný koncert LUMINA v Bratislave, ktorý sa uskutoční 30. mája vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, má byť večerom pokoja, emócií a hudby, ktorá sa dotýka duše.
„Ak ľudia čakajú od koncertu prevažne zábavu, možno LUMINA nebude pre nich,“ hovorí Daniš. „LUMINA vznikla ako priestor, kde môže človek na chvíľu spomaliť a naplno precítiť inštrumentálnu hudbu.“
Umelca prirovnávajú k slovenskému Ludovicovi Einaudimu pre jeho klavírny štýl plný autenticity, emócií, jemnosti a silnej atmosféry. Po medzinárodných sólových koncertoch Norberta na pódiu tentokrát doplnia husle, violončelo a perkusie.
Organizátori zároveň pripravujú precízne ozvučenie a minimalistickú svetelnú scénu, ktorá bude „dýchať spolu s hudbou“.
Inšpiráciou jeho tvorby sú majstri klasickej hudby (Chopin, Beethoven), moderní klasici (Einaudi, Zimmer a ďalší), láska k rodine a k životu.
Pre Daniša ide o doteraz najväčší koncert jeho kariéry. K hre na klavíri sa dostal už ako štvorročný, študoval hudbu na stredných aj vysokých školách — na Slovensku aj v USA — a po štúdiách začal organizovať vlastné koncerty.
Norbert Daniš je zároveň prvým klaviristom, zo SR, ktorého spoločnosť Petrof pozvala stať sa členom ich prestížneho medzinárodného zoskupenia klaviristov Petrof Art Family.
Riaditeľka spoločnosti Petrof, Zuzana Ceralová Petrofová, o ňom povedala, že je zo Slovenska jediným klaviristom, ktorý dokáže „rozospievať ich klavíre“. Profesor Marián Lapšanský ho zas radí medzi najtalentovanejších klaviristov svojej generácie.
Publikum jeho koncerty často hodnotí ako hlboký umelecký zážitok s duchovným presahom plným krásy a pokoja.
Silným momentom jeho života bolo obdobie zranenia ruky a osobnej neistoty, ktoré, ako sám hovorí, obrátili jeho život aj tvorbu o 180 stupňov.
„Možno hudbou nezmením svet, ale môžem sa ňou dotknúť duše a prinášať pokoj,“ dodáva.
Koncert LUMINA sa uskutoční v tejto podobe, scéne a veľkosti len raz a aktuálne je už viac než 80 % kapacity vypredanej.
