Štvrtok14. máj 2026, meniny má Bonifác, zajtra Žofia, Sofia

Prípad smrti slávnej hviezdy (†54): Súd poslal do väzenia už štvrtú osobu!

Matthew Perry Zobraziť galériu (6)
Matthew Perry (Zdroj: SITA)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

LOS ANGELES - Americký federálny súd v stredu poslal do väzenia štvrtú z piatich osôb obžalovaných v prípade smrti kanadského herca Matthewa Perryho. Erik Fleming, ktorého médiá označili za certifikovaného poradcu v oblasti drogových závislostí, dostal dvojročný trest odňatia slobody. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Päťdesiatšesťročný muž sa v roku 2024 priznal k tomu, že sa podieľal na distribúcii ketamínu, ktorá mala za následok smrť. V stredu ho federálny súd v Los Angeles poslal do väzenia na dva roky a uložil mu pokutu 200 dolárov. Obžaloba uviedla, že Fleming úmyselne predával nelegálne drogy obeti, o ktorej bolo verejne známe, že bojuje so závislosťou.

„Je to skutočne nočná mora, z ktorej sa nemôžem prebudiť,“ povedal Fleming pred vynesením rozsudku. Agentúra AP uviedla, že na súd prišiel oblečený v čiernom obleku a z rečníckeho pultu prehovoril hlbokým a vážnym hlasom. „Prenasledujú ma chyby, ktoré som spravil,“ tvrdil. Na výkon trestu má nastúpiť do 45 dní. Súd ho okrem väzenia potrestal aj trojročnou podmienkou.

Matthew Perry, ktorý sa preslávil úlohou Chandlera Binga v seriáli Priatelia, zomrel 28. októbra 2023 vo veku 54 rokov. Jeho telo našli v jeho dome v Los Angeles. Súdny lekár rozhodol, že hlavnou príčinou smrti bol ketamín, ktorý sa zvyčajne používa ako chirurgické anestetikum.

Pred Flemingom boli v prípade hercovej smrti odsúdení už traja ľudia. Dosiaľ poslednou z nich bola Jasveen Sanghová, prezývaná tiež „ketamínová kráľovná“, ktorá dostala začiatkom apríla trest odňatia slobody 15 rokov. Koncom minulého roka odsúdili dvoch lekárov na dva a pol roka väzenia, respektíve osem mesiacov v domácom väzení.

Perry ketamín užíval legálne na základe rady od svojho lekára v rámci liečby depresie, ale chcel vyššie dávky, ako mu mohol poskytnúť. Preto sa približne dva týždne pred smrťou prostredníctvom svojho priateľa nakontaktoval na Sanghovú. Od nej Fleming podľa AP získaval ketamín, ktorý následne s prirážkou predával Perryho asistentovi Kennethovi Iwamasovi. Ten je v tomto prípade zároveň posledným obžalovaným, voči ktorému bude rozsudok vynesený počas najbližších dvoch týždňov.

Ketamín zaznamenal v posledných rokoch obrovský nárast používania ako liek na depresie, úzkosti a bolesti, pripomína AP. Ľudia blízki Perrymu vyšetrovateľom povedali, že podstupoval infúznu liečbu práve touto látkou. Na základe pitvy sa zistilo, že v jeho krvi bola v množstve, ktoré sa používa pri celkovej anestézii počas operácie.

Viac o téme: Matthew Perry
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ketamínová kráľovná pozná svoj
Ketamínová kráľovná pozná svoj trest: Za predaj drog hercovi (†54) dostala... Len toľko?!
Zahraniční prominenti
Matthew Perry
SMRŤ hviezdy Priateľov: Ďalší z lekárov pozná svoj verdikt... TAKÝTO je jeho trest za dodanie DROG!
Zahraniční prominenti
Matthew Perry
Rodičia Matthewa Perryho prelomili mlčanie: NALOŽILI lekárovi, ktorý mu dodával ketamín!
Zahraniční prominenti
Matthew Perry
Už je to OFICIÁLNE: Táto žena predala Matthewovi Perrymu (†54) SMRTEĽNÚ dávku... Hrozí jej 65 rokov!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slovenskí hokejisti odcestovali do dejiska šampionátu
Slovenskí hokejisti odcestovali do dejiska šampionátu
MS v hokeji
Potvrdené! Erika Kandráčová získala lukratívny flek: Nová tvár Dámskeho klubu
Potvrdené! Erika Kandráčová získala lukratívny flek: Nová tvár Dámskeho klubu
Prominenti
Cannes 2026: Demi Moore ovládla červený koberec aj módne momenty večera
Cannes 2026: Demi Moore ovládla červený koberec aj módne momenty večera
Feminity TV

Domáce správy

FOTO Dievča sa vážne zranilo
Dievča sa vážne zranilo na elektrokolobežke: Po páde ho musel prevážať vrtuľník
Domáce
ŠOK v kauze miliónov
ŠOK v kauze miliónov z Petržalky: Aktér Herman po roku prelomil mlčanie, úrad vraj zavádza a sľubuje odvetu!
Domáce
Prekvapivé výsledky nového prieskumu:
Prekvapivé výsledky nového prieskumu: Očakávaný pokles PS sa nekonal, Smer výrazne oslabil
Domáce
Nemocnica Zlaté Moravce ruší zákaz návštev na JIS: Pre pacientov platia nové pravidlá
Nemocnica Zlaté Moravce ruší zákaz návštev na JIS: Pre pacientov platia nové pravidlá
Nitra

Zahraničné

Ilustračné foto
Stav núdze sa v Maďarsku skončil, časť opatrení zakotvili do legislatívy
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Andrij Jermak, šéf úradu
Korupčná kauza na Ukrajine má dohru: Súd nariadil zatknutie Andrija Jermaka
Zahraničné
Sever Indie zasiahlo extrémne
Sever Indie zasiahlo extrémne počasie: Búrka si vyžiadala takmer 90 mŕtvych
Zahraničné
Desivý plán supremacistu: Muž
Desivý plán supremacistu: Muž chcel sladkosťami otráviť deti z etnických menšín!
Zahraničné

Prominenti

Ondrej Kandráč s manželkou
Erika Kandráčová získala lukratívny flek: Nová tvár Dámskeho klubu! PRVÝ rozhovor o práci snov
Domáci prominenti
Matthew Perry
Prípad smrti slávnej hviezdy (†54): Súd poslal do väzenia už štvrtú osobu!
Zahraniční prominenti
Vianočný večierok známej kozmetickej
Barbora Krajčírová je trojnásobnou mamou: Porodila dievčatko! POZRITE, aké meno mu vybrala...
Domáci prominenti
Slávny herec prehovoril o
Slávny herec prehovoril o zosnulej dcére: Skrývala bolestivé tajomstvo... Už ďalej nemohla žiť
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Sexuálne vzrušenie zatemňuje mozog:
Sexuálne vzrušenie zatemňuje mozog: TERAZ to potvrdila aj štúdia
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Zázrak modernej medicíny? Nové antiobezitiká chránia srdce lepšie než doterajšie liečby! Ďalšie prínosy
Zaujímavosti
Pohárik škodí srdcu viac,
Pohárik škodí srdcu viac, ako si myslíte: Tu sú konkrétne štatistiky a príklady od odborníka
vysetrenie.sk
Perfektné rande ako z
Perfektné rande ako z filmu, no potom prišla správa: 10 slov ju úplne zničilo
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk
MS v hokeji 2026
Špeciál pred MS v hokeji 2026: V tíme Slovenska sú aj dve nové a veľmi známe priezviská
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Už žiadne červené spálenie: Slovenky prechádzajú na nový spôsob opaľovania
hashtag.sk
Zdroj: KolagenDrink
Začala neskoro, no dnes beháva maratóny: Čo stojí za úspechom známej Slovenky?
plnielanu.sk

Ekonomika

Zabudnite na Nvidiu či Google: AI boom má nečakaného víťaza, ktorý mieri na post najziskovejšej firmy planéty!
Zabudnite na Nvidiu či Google: AI boom má nečakaného víťaza, ktorý mieri na post najziskovejšej firmy planéty!
Veľký zásah na hraniciach: Poľský kamión skrýval obrovský náklad, colníci zostali v šoku (foto)
Veľký zásah na hraniciach: Poľský kamión skrýval obrovský náklad, colníci zostali v šoku (foto)
Stíhačky F-16 aj vrtuľníky Black Hawk: Pozrite sa, ako to vyzerá na historicky najväčšom zbrojárskom veľtrhu u nás! (foto)
Stíhačky F-16 aj vrtuľníky Black Hawk: Pozrite sa, ako to vyzerá na historicky najväčšom zbrojárskom veľtrhu u nás! (foto)
Prvé dáta za rok 2026 sú vonku: Slovenská ekonomika ledva rastie, nad vodou ju drží spotreba domácností!
Prvé dáta za rok 2026 sú vonku: Slovenská ekonomika ledva rastie, nad vodou ju drží spotreba domácností!

Šport

401 zápasov v NHL a fyzické monštrum: Žilina odpálila poriadnu prestupovú bombu
401 zápasov v NHL a fyzické monštrum: Žilina odpálila poriadnu prestupovú bombu
Tipsport liga
VIDEO Česká biatlonová hviezda hlási zmenu pred novou sezónou: Nie je z Česka, ale zo Slovinska
VIDEO Česká biatlonová hviezda hlási zmenu pred novou sezónou: Nie je z Česka, ale zo Slovinska
Biatlon
VIDEO Tenisový súboj, na ktorý sa bude dlho spomínať: Nočný zápas narušili oslavy futbalu
VIDEO Tenisový súboj, na ktorý sa bude dlho spomínať: Nočný zápas narušili oslavy futbalu
ATP
MS V HOKEJI 2026 Zloženie skupín a kompletný program: Kde a kedy sledovať slovenských hokejistov?
MS V HOKEJI 2026 Zloženie skupín a kompletný program: Kde a kedy sledovať slovenských hokejistov?
MS v hokeji

Auto-moto

Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Novinky
Most na D1 pri Fričovciach čaká štvormesačná oprava
Most na D1 pri Fričovciach čaká štvormesačná oprava
Doprava
Najluxusnejšie Audi prichádza. Obrovská Q9-tka ukázala interiér
Najluxusnejšie Audi prichádza. Obrovská Q9-tka ukázala interiér
Novinky
Železnice prevzali druhý špeciálny vlak pre meranie geometrie koľají
Železnice prevzali druhý špeciálny vlak pre meranie geometrie koľají
Doprava

Kariéra a motivácia

Vyžmýkaní ako citrón? 5 tipov, čo robiť po práci, aby ste dobili baterky a nielen „prežívali“
Vyžmýkaní ako citrón? 5 tipov, čo robiť po práci, aby ste dobili baterky a nielen „prežívali“
Práca a voľný čas
Finančná správa rozbieha veľkú akciu: Posvieti si najmä na TIETO prevádzky!
Finančná správa rozbieha veľkú akciu: Posvieti si najmä na TIETO prevádzky!
Aktuality
Pitný režim v hale: Prečo čistá voda nestačí a kedy vám „ionťák“ zachráni zmenu?
Pitný režim v hale: Prečo čistá voda nestačí a kedy vám „ionťák“ zachráni zmenu?
Prostredie práce
Recruiterka varuje: Kvôli tejto chybe na pohovore dnes veľa ľudí nedostane prácu
Recruiterka varuje: Kvôli tejto chybe na pohovore dnes veľa ľudí nedostane prácu
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

Hostia za dverami? S touto expresnou syrovou roládou vás nič neprekvapí.
Hostia za dverami? S touto expresnou syrovou roládou vás nič neprekvapí.
Krémeš, ako ho nepoznáte. Klasiku som vymenila za karamel a nemohla som urobiť lepšie.
Krémeš, ako ho nepoznáte. Klasiku som vymenila za karamel a nemohla som urobiť lepšie.
Domáci bylinkový olej a ocot: Návod na výrobu a použitie
Domáci bylinkový olej a ocot: Návod na výrobu a použitie
Rady a tipy
Langoše bez droždia? Toto cesto vás prekvapí svojou jednoduchosťou!
Langoše bez droždia? Toto cesto vás prekvapí svojou jednoduchosťou!
Bezmäsité jedlá

Technológie

Saab vylepšil protivzdušný systém RBS 70 NG. Nová strela Bolide 2 má loviť malé drony aj ciele letiace tesne nad zemou
Saab vylepšil protivzdušný systém RBS 70 NG. Nová strela Bolide 2 má loviť malé drony aj ciele letiace tesne nad zemou
Armádne technológie
Egypt, Turecko aj Dubaj hlásia bezprecedentný pokles turistov. Vojna s Iránom zasahuje celý Blízky východ
Egypt, Turecko aj Dubaj hlásia bezprecedentný pokles turistov. Vojna s Iránom zasahuje celý Blízky východ
Zaujímavosti
Vedci tvrdia, že ultrazvuk dokáže ničiť vírusy COVID-19 a chrípky. Ľudské bunky pritom zostali takmer bez poškodenia
Vedci tvrdia, že ultrazvuk dokáže ničiť vírusy COVID-19 a chrípky. Ľudské bunky pritom zostali takmer bez poškodenia
Veda a výskum
VIDEO: Ukrajinci proti ruským FPV dronom nasadili novú AI vežu. Loví ich ešte predtým, než zasiahnu frontové pozície
VIDEO: Ukrajinci proti ruským FPV dronom nasadili novú AI vežu. Loví ich ešte predtým, než zasiahnu frontové pozície
Armádne technológie

Bývanie

Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú
Speváčka Martina Pártlová premenila starý statok na nádherné bývanie. Cítiť tu úžasnú pohodu a pokoj vidieka
Speváčka Martina Pártlová premenila starý statok na nádherné bývanie. Cítiť tu úžasnú pohodu a pokoj vidieka

Pre kutilov

Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Zelenina a ovocie
Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Zelenina a ovocie
Malá investícia a obrovský efekt! 7 trvaliek do záhona, ktoré rýchlo rastú a krásne kvitnú
Malá investícia a obrovský efekt! 7 trvaliek do záhona, ktoré rýchlo rastú a krásne kvitnú
Okrasná záhrada
Ocot a sóda bikarbóna môžu pri domácich prácach aj uškodiť. Kedy ich nepoužívať?
Ocot a sóda bikarbóna môžu pri domácich prácach aj uškodiť. Kedy ich nepoužívať?
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Boho štýl zažíva veľký návrat: Toto leto budeme nosiť čipku, strapce, volány aj romantické sukne
Móda
Boho štýl zažíva veľký návrat: Toto leto budeme nosiť čipku, strapce, volány aj romantické sukne
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
ŠOK v kauze miliónov
Domáce
ŠOK v kauze miliónov z Petržalky: Aktér Herman po roku prelomil mlčanie, úrad vraj zavádza a sľubuje odvetu!
Prekvapivé výsledky nového prieskumu:
Domáce
Prekvapivé výsledky nového prieskumu: Očakávaný pokles PS sa nekonal, Smer výrazne oslabil
Sankcia za veľké písmeno?
Domáce
Sankcia za veľké písmeno? Po kauze s langošmi sa roztrhlo vrece so svedectvami o nezmyselných pokutách
Slováci podľahli PANIKE kvôli
Domáce
Slováci podľahli PANIKE kvôli hantavírusu, lekárne berú útokom! Odborníci varujú: Najväčšie riziko môže číhať DOMA

Ďalšie zo Zoznamu