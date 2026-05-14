Slávny herec prehovoril o zosnulej dcére: Skrývala bolestivé tajomstvo... Už ďalej nemohla žiť

LOS ANGELES - Kanadský herec Martin Short prehovoril o jednej z najbolestivejších udalostí svojho života. Po tragickej strate dcéry otvorene hovorí o duševnom zdraví, potrebe odbúravať stigmu a o tom, prečo by táto téma nemala zostať tabu.
Kanadský herec Martin Short sa po mesiacoch mlčania vyjadril k jednej z najťažších životných skúšok. Vo februári tohto roka prišiel o svoju dcéru Hartley, ktorá zomrela vo veku 42 rokov. Tragická udalosť hlboko zasiahla celú rodinu a herec sa teraz rozhodol otvorene hovoriť o bolesti, ktorú prežíva, aj o dôležitosti témy o duševnom zdraví. V rozhovore pre CBS Sunday Morning opísal stratu dcéry ako mimoriadne bolestivú skúsenosť.
„Bola to nočná mora pre všetkých, ktorí ju milovali. Pochopenie spočíva v tom, že duševná choroba a rakovina, ako v prípade mojej manželky, sú obe choroby. A niekedy sú tieto choroby smrteľné. Moja dcéra dlho bojovala s vážnymi psychickými problémami, hraničnou poruchou osobnosti a ďalšími vecami. Robila maximum až do chvíle, keď už nemohla,“ povedal.
Nominovaný herec na udeľovaní cien CHÝBAL: Smutný dôvod... Úplne sa stiahol z verejného života!
Herec zároveň zdôraznil potrebu otvorenejšej komunikácie o psychickom zdraví a podpory ľudí, ktorí zápasia s duševnými ochoreniami. Preto sa rozhodol podporiť organizáciu Bring Change to Mind, ktorú založila herečka Glenn Close. „Ide o to prestať vnímať tému duševného zdravia ako tabu a otvorene o nej hovoriť. Nehanbime sa za to, neskrývajme slovo samovražda, ale prijmime, že to môže byť posledná fáza choroby. Takto k tomu pristupujem ja,“ uviedol.
Z príčiny SMRTI dcéry (†42) slávneho herca prejde mráz po chrbte: DETAILY samovraždy odhalené!
Martin Short sa v rozhovore vrátil aj k ďalšej osobnej strate. Jeho manželka Nancy Dolman zomrela v roku 2010 po boji s rakovinou vaječníkov. Spoločne vychovávali tri adoptované deti. Herec si spomenul aj na silný moment z jej posledných dní, keď mu povedala: „Marty, nechaj ma odísť.“