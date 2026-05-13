Slovensko ukázalo silu: Nový obrnenec pre rumunskú armádu zaujal aj Pellegriniho

BUKUREŠŤ/BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini si v stredu na medzinárodnej výstave Black Sea Defence, Aerospace and Security (BSDA) v rumunskej Bukurešti prišiel pozrieť projekt VLAH (Vehicul de Luptă Autonom Hidramat) - ľahký obrnený taktický automobil, ktorý vyvinula slovenská spoločnosť pre rumunskú armádu.
Prezident vyjadril potešenie z toho, že SR prichádza v rôznych oblastiach s projektami, ktorých výroba sa presúva do zahraničia. „To robí zo Slovenska krajinu, ktorá má potom konkurenčnú výhodu oproti tým krajinám, ktoré to len vo veľkom množstve vyrábajú a potom to iba ponúkajú za nejakú cenu ako predajný kus tovaru. Takže preto som prišiel podporiť tento projekt, lebo je to ukážkou toho, že na Slovensku vieme vymyslieť veci a vieme ich potom spolu s našimi zahraničnými partnermi aj na ich území vyrobiť,“ priblížil prezident.
„Vraciame sa ako keby k našej československej histórii. Sme priemyselnou krajinou, ktorá dokáže vyrábať takéto veci. A tu sa ukazuje, že funguje veľmi dobrý príklad, kedy Slovensko sa nesnaží byť len obyčajným výrobcom a potom predajcom svojich výrobkov, tak ako je to možno pri automobiloch, ale že vytvára spoluprácu s druhými krajinami a presúva napríklad know-how do druhej krajiny, ale samotná výroba už bude vykonávaná v inej krajine,“ povedal Pellegrini novinárom.
Automobil vyvinutý firmou Zetor Slovensko vychádza z návrhu obrneného vozidla Gerlach, ktoré sa už dnes testuje v slovenskej armáde, a podľa informácií prezidenta zatiaľ veľmi úspešne. Vozidlo VLAH sa síce bude vyrábať v Rumunsku, bude z toho však finančne profitovať aj slovenská spoločnosť, ktorá sa podieľala na jeho vývoji.