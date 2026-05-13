Zázrak modernej medicíny? Nové antiobezitiká chránia srdce lepšie než doterajšie liečby! Ďalšie prínosy

BRNO - Nové lieky na chudnutie, takzvané antiobezitiká, významne znižujú riziko opakovania infarktu, mozgovej mŕtvice či úmrtia z cievnych príčin. Kardiológovia preto odporúčajú, aby zdravotné poisťovne hradili ich použitie aj pacientom po závažných kardiovaskulárnych príhodách. O téme diskutovali na výročnom zjazde Českej kardiologickej spoločnosti v Brne.
Veľká štúdia potvrdila účinok
Odporúčanie kardiológov vychádza z medzinárodnej štúdie s českou účasťou, ktorá sledovala počas viac ako troch rokov 17.000 pacientov s nadváhou alebo obezitou bez diabetu po infarkte, mozgovej príhode alebo s ochorením periférnych tepien. Ukázala, že liečba najmodernejšej generácie liekov na chudnutie znížila v porovnaní s placebom riziko opakovania závažných kardiovaskulárnych príhod o pätinu a úmrtnosti o 19 percent.
"Ukázalo sa, že liečba antiobezity vedie k zníženiu zápalu, k poklesu krvného tlaku, zlepšeniu lipidového profilu a ďalším pozitívnym metabolickým zmenám. Vo svetle týchto dát je potrebné prehodnotiť prístup poisťovní a zvážiť ich finančnú podporu u pacientskej populácie bez cukrovky, ktorá si v súčasnosti liečbu musí hradiť sama," uviedol prednosta II. internej kliniky – kliniky kardiológie a angiológie 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej (1. LF UK) a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe (VFN) Aleš Linhart.
Nový pohľad na kardiológiu
Nové lieky nielenže znižujú chuť do jedla a vedú k výraznej redukcii hmotnosti, ale mechanizmus ich účinku je oveľa širší. Podľa odborníkov ich tak možno vnímať nielen ako lieky na cukrovku alebo obezitu, ale aj ako nový typ kardiovaskulárnej liečby.
"Liečba kardiovaskulárnych komplikácií je mnohonásobne nákladnejšia ako samotná farmakoterapia obezity či cukrovky. Aj keď by tieto lieky pravdepodobne bolo potrebné užívať doživotne, prínos pre pacientov a zdravotný systém by mohol byť zásadný," doplnil prednosta Centra diabetológie IKEM a obezitologickej spoločnosti Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelistu Purkyňa Martin Haluzík.
V Česku trpia nadváhou alebo obezitou takmer dve tretiny dospelej populácie. Podľa expertov si pacienti riziká uvedomujú a opakovane sa snažia chudnúť. "Doterajšie prístupy – najmä diéty a staršia farmakologická liečba – však často zlyhávali, či už pre nízku dlhodobú účinnosť, alebo pre nežiaduce účinky. V niektorých prípadoch dokonca zvyšovali kardiovaskulárne riziko, čo je presne to, čomu sa chceme vyhnúť," uviedol Jozef Kořínek z II. internej kliniky – kliniky kardiológie a angiológie 1. LF UK a VFN. Odborníci sa teraz snažia zistiť, či by tieto lieky mohli mať preventívny prínos aj u obéznych ľudí, ktorí zatiaľ žiadnou chorobou srdca netrpeli.