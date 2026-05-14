Si Ťin-pching varoval Trumpa: Čína a USA sa môžu kvôli Taiwanu dostať do stretu!

PEKING - Americký prezident Donald Trump sa vo štvrtok stretol s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom v Pekingu, informovali agentúry AFP a AP.
Obaja lídri si podali ruky po tom, ako Trump dorazil v kolóne vozidiel pred Veľkú sieň ľudu, v ktorej sídli čínsky parlament, a kde na neho čakala americká delegácia vrátane ministra zahraničných vecí Marca Rubia, ministra obrany Petea Hegsetha a generálnych riaditeľov viacerých spoločností vrátane Elona Muska. Trump a Si stáli pred sálou, zazneli delové salvy a následne vojenská kapela zahrala americkú a čínsku hymnu. Školáci v pestrofarebných kostýmoch mávali americkými a čínskymi vlajkami a skandovali „vitajte, vitajte“, keď sa prezidenti prechádzali okolo nich na Námestí nebeského pokoja.
Čínsky prezident sa teší z jeho návštevy
Si povedal Trumpovi, že sa teší z jeho návštevy a že „svet sa nachádza na križovatke.“ Americký prezident zase reagoval, že „spolu budeme mať fantastickú budúcnosť“. Dodal tiež, že sa mu „dostalo pocty, akú zažil len málokedy“. Potom zamierili na bilaterálne rokovania. Ani jedna strana však neposkytla detaily o možných výsledkoch trojdňovej návštevy. Podľa predpokladov by mohli byť výsledkom stretnutia obchodné dohody vrátane záväzku Pekingu nakupovať americkú sóju, hovädzie mäso a lietadlá. Administratíva USA chce zároveň vytvoriť radu na riešenie obchodných sporov medzi Spojenými štátmi a Čínou.
Si Ťin-pching zase môže otvoriť otázku predaja amerických zbraní Taiwanu - samosprávnemu ostrovu, ktorý si Peking nárokuje ako svoje územie. Trump v decembri schválil zbrojný balík pre Taiwan v hodnote 11 miliárd dolárov, no jeho dodávky sa zatiaľ nezačali. Témou rokovaní bude pravdepodobne aj vojna s Iránom. Pred stretnutím Trump dúfal, že Čína využije svoj vplyv na to, aby presvedčila Teherán na prijatie amerických podmienok ukončenia vojny na Blízkom východe alebo na opätovné otvorenie kľúčového Hormuzského prielivu, no pred summitom svoje očakávania zmiernil, podotkla AP.
Čína a USA sa môžu kvôli Taiwanu dostať do stretu, varoval Si Trumpa
Čína a Spojené štáty sa môžu dostať do stretu, ak by Washington postupoval chybne v otázke Taiwanu, povedal podľa čínskych médií prezident Si Ťin-pching počas rokovaní so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Taiwan, ktorý Ćína považuje za svoju súčasť a USA podporujú jeho nezávislosť, označil Si za najdôležitejšiu tému čínsko-amerických vzťahov.
Hovorca taiwanskej vlády v tom istom čase uviedol, že ostrov je veľmi vďačný za dlhodobú americkú podporu, napísala agentúra Reuters.
Čína a USA by mali byť partnermi, povedal Si; podľa Trumpa budú vzťahy najlepšie
Čína a Spojené štáty by mali byť partnermi a nie rivalmi, vyhlásil podľa tlačových agentúr čínsky prezident Si Ťin-pching na úvod rokovaní so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom v Pekingu. Dodal, že stabilita vzťahov oboch veľmocí je dobrá pre svet. Trump potom povedal, že vzťahy oboch krajín budú lepšie ako kedykoľvek predtým.
Dve najväčšie ekonomiky sveta vlani po Trumpovom nástupe do funkcie viedli obchodnú vojnu a zavádzali trojciferné clá, potom sa však obaja lídri zhodli na prímerí.
Rokovanie Trumpa a Siho sa skončilo
Vo štvrtok ráno SELČ sa v Pekingu skončilo stretnutie čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga a prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Rokovania trvali vyše dve hodiny. Diskutovali o obchode, Taiwane a ďalších nezhodách vo vzťahoch medzi USA a Čínou. Po rokovaní vo Veľkej sále ľudu na Námestí nebeského pokoja sa lídri presunuli ku chrámu Oltár Nebies. Informujú o tom agentúry AFP, AP a Reuters. Podľa oficiálnej tlačovej agentúry Sin-chua čínsky prezident počas stretnutia za zatvorenými dverami povedal Trumpovi, že ak sa otázka Taiwanu vyrieši správne, vzťahy medzi USA a Čínou budú „vo všeobecnosti stabilné“. V opačnom prípade obom krajinám hrozia vzájomné „nezhody a dokonca konflikty, ktoré výrazne ohrozia celé vzájomné vzťahy“.
Si sa po rokovaní krátko stretol aj s americkou podnikateľskou delegáciou, ktorej členmi sú napríklad šéf Tesly Elon Musk alebo generálny riaditeľ spoločnosti Nvidia Jensen Huang. Americké spoločnosti sú podľa neho hlboko zapojené do čínskych reforiem a otvárania sa svetu a obe strany z toho majú prospech. „Čína bude svoje dvere do vonkajšieho sveta otvárať čoraz viac. Americké firmy budú mať v Číne ešte lepšie vyhliadky,“ uviedol podľa čínskych médií. Čínsky prezident zároveň pred stretnutím zdôraznil, že Spojené štáty a Čína by mali byť skôr partnermi ako rivalmi. „Vždy som veril, že spoločné záujmy Číny a USA prevážia nad ich rozdielmi,“ povedal. „Spolupráca prospieva obom stranám, zatiaľ čo konfrontácia škodí obom,“ skonštatoval.